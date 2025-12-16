logo

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Потери РФ выросли на 30%: в ВСУ назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Потери РФ выросли на 30%: в ВСУ назвали причину

ВСУ сдерживают наступление возле Покровска и Мирнограда

16 декабря 2025, 10:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают выполнять задачи по сдерживанию российских оккупационных войск в Покровской агломерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Потери РФ выросли на 30%: в ВСУ назвали причину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Известно, что к оборонительной операции привлечены подразделения ДШВ, штурмовые части, Силы беспилотных систем, ВМС, ССО, СБУ, Национальная гвардия и Национальная полиция.

За прошедшую неделю общие потери личного состава противника составили 446 человек, что на 30% больше, чем в предыдущий период. Рост потерь связывают с полноценным привлечением оперативного резерва РФ — трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Украинские военные проводят операцию по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Наибольший наступательный удар российские войска наносят на западных окраинах города. Подразделения 76-й дшд РФ пытаются прорваться в направлении села Гришино, что к северо-западу от Покровска, действуя сразу несколькими маршрутами.

Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезают вероятные пути продвижения противника и наносят ему поражения артиллерией и FPV-дронами.

На юго-восточных окраинах Мирнограда противник наращивает давление. Замечаются единичные попытки инфильтрации противника на подступах к "верхнему" Мирнограду, однако украинские воины, в частности бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты, обнаруживают и уничтожают диверсионные группы.

Силы обороны также продолжают стабилизацию и расширение логистического коридора в Мирноград. В районах Светлого и Ровно фиксируют единичные появления вражеских групп, которые оперативно ликвидируются.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ нашли спасительный выход, как и дальше удерживать Покровск и Мирноград.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/corps7DSHV/908
Теги:

Новости

Все новости