Втрати РФ зросли на 30%: у ЗСУ назвали причину

Українські захисники продовжують виконувати завдання щодо стримування російських окупаційних військ у Покровській агломерації. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Відомо, що до оборонної операції залучено підрозділи ДШВ, штурмові частини, Сили безпілотних систем, ВМС, СЗГ, СБУ, Національну гвардію та Національну поліцію.

За минулий тиждень загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб, що на 30% більше, ніж у попередній період. Зростання втрат пов'язують із повноцінним залученням оперативного резерву РФ — трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Українські військові проводять операцію щодо повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Завдяки злагодженим діям захисників знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитись до цих шляхів.

Найбільшого наступального удару російські війська завдають на західних околицях міста. Підрозділи 76-ї дшд РФ намагаються прорватися у напрямку села Гришине, що на північний захід від Покровська, діючи одразу кількома маршрутами.

Сили оборони протидіють цим спробам, перерізають можливі шляхи просування противника і завдають йому поразки артилерією і FPV-дронами.

На південно-східних околицях Мирнограда противник збільшує тиск. Зауважуються поодинокі спроби інфільтрації противника на підступах до "верхнього" Мирнограда, проте українські воїни, зокрема бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, виявляють та знищують диверсійні групи.

Сили оборони також продовжують стабілізацію та розширення логістичного коридору до Мирнограду. У районах Світлого та Рівного фіксують поодинокі появи ворожих груп, які оперативно ліквідуються.

