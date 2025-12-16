Еще один тревожный сигнал о приближении боев: в каком городе "Новая почта" закрывает свое отделение

Логистическая компания "Новая почта" закрывает отделение в Святогорске Донецкой области, где жители города могли получить лекарства, продукты, гуманитарную помощь, подзарядить мобильные телефоны и подключиться к интернету. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Новая почта. Фото: из открытых источников

"Мы до последнего оттягивали этот момент, но ситуация стала критически опасной. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на машины, мы закрываем наше последнее отделение в Святогорске. Всем работникам, как всегда после эвакуации, мы предлагаем работу в других городах и департаментах компании", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что несмотря на выход компании из Святогорска, "Новая почта" не прекращает свою детальность в Донецкой области. Продолжают работать 37 отделений "Новой почты", еще два новых планируется открыть до конца года.

Кроме того, компания развивает сеть почтоматов, чтобы люди могли получать посылки, избегая скоплений и лишнего риска. Сейчас в регионе работает 181 почтомат.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ нашли спасительный выход, как и дальше удерживать Покровск и Мирноград.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники продолжают выполнять задачи по сдерживанию российских оккупационных войск в Покровской агломерации. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Известно, что к оборонительной операции привлечены подразделения ДШВ, штурмовые части, Силы беспилотных систем, ВМС, ССО, СБУ, Национальная гвардия и Национальная полиция. За прошедшую неделю общие потери личного состава противника составили 446 человек, что на 30% больше, чем в предыдущий период. Рост потерь связывают с полноценным привлечением оперативного резерва РФ – трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии.