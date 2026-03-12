logo_ukra

СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді: слідчі перевіряють витрати на відновлення після ракетних ударів
СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді: слідчі перевіряють витрати на відновлення після ракетних ударів

Слідчі дії можуть стосуватися робіт, виконаних після ракетних атак на місто. За попередньою інформацією, правоохоронці перевіряють використання бюджетних коштів.

12 березня 2026, 10:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Львівській міській раді вранці 12 березня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у посадовців.

СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді: слідчі перевіряють витрати на відновлення після ракетних ударів

У мерії Львова відбуваються обшуки СБУ – перевіряють використання коштів на відбудову

Як передають "Коментарі", про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, слідчі дії попередньо пов’язані з роботами, виконаними після ракетної атаки, а також із використанням бюджетних коштів на відновлення.

"Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення", – повідомив Зінкевич.

Він також зазначив, що міський голова Львова Андрій Садовий наразі перебуває за кордоном у робочій поїздці.

Інших деталей щодо обшуків або офіційних коментарів правоохоронних органів на цей момент не оприлюднено.

