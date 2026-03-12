СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді: слідчі перевіряють витрати на відновлення після ракетних ударів

У Львівській міській раді вранці 12 березня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у посадовців.

У мерії Львова відбуваються обшуки СБУ – перевіряють використання коштів на відбудову

Як передають "Коментарі", про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, слідчі дії попередньо пов’язані з роботами, виконаними після ракетної атаки, а також із використанням бюджетних коштів на відновлення.

"Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення", – повідомив Зінкевич.

Він також зазначив, що міський голова Львова Андрій Садовий наразі перебуває за кордоном у робочій поїздці.

Інших деталей щодо обшуків або офіційних коментарів правоохоронних органів на цей момент не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український оборонний сектор різко наростив випуск дронів-перехоплювачів. За словами представників галузі, їх виробляють значно більше, ніж наразі потрібно військовим.

Також читайте в "Коментарях", що вночі 12 березня Росія знову здійснила атаку на Чернігівщину, спричинивши трагічні наслідки для мирного населення. У Менській громаді від удару ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали поранення. Подія сталася після першої години ночі, коли окупанти цинічно атакували житловий сектор громади, пошкодивши два будинки. На жаль, трагедія сталася у власному помешканні дівчинки, що підкреслює небезпеку для цивільних навіть у власних домівках.

Також раніше наше видання повідомляло, що поразка російського заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську призупинить виробництво нових "Іскандерів", а також знизить якість ракет та іншої військової техніки, де використовується сучасна електроніка.