Україна виробляє втричі більше дронів-перехоплювачів, ніж потрібно фронту, – Федірко

Українські виробники безпілотників суттєво збільшили виробництво дронів-перехоплювачів. Наразі їх виготовляють у два-три рази більше, ніж потрібно Силам безпеки та оборони України.

Як передають "Коментарі", про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в ефірі Radio NV.

За його словами, українські військові можуть досить точно прогнозувати потребу в таких дронах, адже розуміють масштаби виробництва ударних безпілотників противником і аналізують інтенсивність атак за останні роки.

"Саме щодо перехоплювачів наші Сили безпеки і оборони України можуть чітко розуміти, скільки їм потрібно в найближчий період, бо ми розуміємо спроможності виготовлення таких рішень, як "шахед", нашим противником, і масованість їхніх атак", – зазначив Федірко.

Виробництво різко зросло за останні місяці

Ще на початку 2026 року український оборонно-промисловий комплекс забезпечував близько 80–90% від потреб фронту у дронах-перехоплювачах.

Однак за останні два місяці виробництво значно наростили.

За словами Федірка, зараз українська оборонна індустрія вже мінімум удвічі-втричі перекриває потреби військових у таких системах.

"Ми можемо казати, що як мінімум вдвічі-втричі перекриваємо ту потребу, яку мають Сили безпеки та оборони України", – підкреслив він.

Українські дрони вже зацікавили інші країни

Зростання виробництва українських перехоплювачів відбувається на тлі зростання міжнародного інтересу до таких технологій.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія може розглядати закупівлю українських дронів-перехоплювачів для власних систем протиповітряної оборони.

Також Україна почала ділитися своїм досвідом боротьби з іранськими безпілотниками.

Українські фахівці допомагають захищати Близький Схід

5 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги в захисті від іранських дронів після початку війни в Ірані.

За його словами, Україна погодилася надати необхідні засоби та направити спеціалістів.

10 березня глава держави заявив, що три команди українських експертів разом із дронами-перехоплювачами були направлені до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід уже цього тижня.

Крім того, Україна також направила команду фахівців до Йорданії, щоб допомогти у захисті американських військових баз від атак безпілотників.

“Козирі” України у технологічній війні

11 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна має “козирі” у сфері військових технологій, зокрема у виробництві дронів.

Ця заява прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп раніше неодноразово стверджував, що Зеленський нібито не має "козирів" у переговорах з Росією.

Українська влада наголошує, що розвиток власних безпілотних технологій став одним із ключових факторів оборони країни, а також відкриває нові можливості для міжнародного співробітництва.

