Украина производит втрое больше дронов-перехватчиков, чем нужно фронту, – Федирко

Украинские производители беспилотников существенно увеличили производство дронов-перехватчиков. Сейчас их производят в два-три раза больше , чем нужно Силам безопасности и обороны Украины.

Производство дронов-перехватчиков в Украине превысило потребности Сил обороны в 2-3 раза

Как передают " Комментарии " , об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV .

По его словам, украинские военные могут достаточно точно прогнозировать потребность в таких дронах, ведь понимают масштабы производства ударных беспилотников противником и анализируют интенсивность атак за последние годы.

"Именно по поводу перехватчиков наши Силы безопасности и обороны Украины могут четко понимать, сколько им нужно в ближайший период, потому что мы понимаем способности изготовления таких решений, как "шахед", нашим противником, и массированность их атак", – отметил Федирко.

Производство резко возросло за последние месяцы

Еще в начале 2026 года украинский оборонно-промышленный комплекс обеспечивал около 80–90% потребностей фронта в дронах-перехватчиках.

Однако за последние два месяца производство значительно увеличилось.

По словам Федорко, сейчас украинская оборонная индустрия уже минимум в два-три раза перекрывает потребности военных в таких системах.

"Мы можем говорить, что как минимум в два-три раза перекрываем ту потребность, которую имеют Силы безопасности и обороны Украины", – подчеркнул он.

Украинские дроны уже заинтересовали другие страны

Рост производства украинских перехватчиков происходит на фоне роста международного интереса к таким технологиям.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может рассматривать закупку украинских дронов-перехватчиков для собственных систем противовоздушной обороны.

Также Украина стала делиться своим опытом по борьбе с иранскими беспилотниками.

Украинские специалисты помогают защищать Ближний Восток

5 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от иранских дронов после начала войны в Иране.

По его словам, Украина согласилась предоставить необходимые средства и направить специалистов.

10 марта глава государства заявил, что три команды украинских экспертов вместе с дронами-перехватчиками были направлены в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию . Они должны были прибыть на Ближний Восток уже на этой неделе.

Кроме того, Украина также направила команду специалистов в Иорданию , чтобы помочь в защите американских военных баз от атак беспилотников.

"Козыри" Украины в технологической войне

11 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет "козыри" в сфере военных технологий , в частности в производстве дронов.

Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп ранее неоднократно утверждал, что у Зеленского якобы нет "козырей" в переговорах с Россией.

Украинские власти подчеркивают, что развитие собственных беспилотных технологий стало одним из ключевых факторов обороны страны , а также открывает новые возможности для международного сотрудничества.

Читайте также в "Комментариях", что украинская компания BlueBird Tech представила новое средство борьбы с ударными беспилотниками . Устройство запускает специальную сетку, которая запутывает пропеллеры FPV-дрона и заставляет его падать еще до атаки.