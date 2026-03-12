Украина производит втрое больше дронов-перехватчиков, чем нужно фронту, – Федирко

Рубрики
Проніна Анна
Украинские производители беспилотников существенно увеличили производство дронов-перехватчиков. Сейчас их производят в два-три раза больше , чем нужно Силам безопасности и обороны Украины.
Производство дронов-перехватчиков в Украине превысило потребности Сил обороны в 2-3 раза
Как передают " Комментарии " , об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV .
По его словам, украинские военные могут достаточно точно прогнозировать потребность в таких дронах, ведь понимают масштабы производства ударных беспилотников противником и анализируют интенсивность атак за последние годы.
Еще в начале 2026 года украинский оборонно-промышленный комплекс обеспечивал около 80–90% потребностей фронта в дронах-перехватчиках.
Однако за последние два месяца производство значительно увеличилось.
По словам Федорко, сейчас украинская оборонная индустрия уже минимум в два-три раза перекрывает потребности военных в таких системах.
Рост производства украинских перехватчиков происходит на фоне роста международного интереса к таким технологиям.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может рассматривать закупку украинских дронов-перехватчиков для собственных систем противовоздушной обороны.
Также Украина стала делиться своим опытом по борьбе с иранскими беспилотниками.
5 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от иранских дронов после начала войны в Иране.
По его словам, Украина согласилась предоставить необходимые средства и направить специалистов.
10 марта глава государства заявил, что три команды украинских экспертов вместе с дронами-перехватчиками были направлены в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию . Они должны были прибыть на Ближний Восток уже на этой неделе.
Кроме того, Украина также направила команду специалистов в Иорданию , чтобы помочь в защите американских военных баз от атак беспилотников.
11 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет "козыри" в сфере военных технологий , в частности в производстве дронов.
Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп ранее неоднократно утверждал, что у Зеленского якобы нет "козырей" в переговорах с Россией.
Украинские власти подчеркивают, что развитие собственных беспилотных технологий стало одним из ключевых факторов обороны страны , а также открывает новые возможности для международного сотрудничества.
Читайте также в "Комментариях", что украинская компания BlueBird Tech представила новое средство борьбы с ударными беспилотниками . Устройство запускает специальную сетку, которая запутывает пропеллеры FPV-дрона и заставляет его падать еще до атаки.