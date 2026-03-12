Українські інженери створили “мережеву гармату” проти FPV-дронів: система Chipa може перехоплювати безпілотники за 25 метрів

Українська компанія BlueBird Tech розробила нову систему боротьби з ударними безпілотниками малого радіусу дії – мережеву гармату Chipa, призначену для перехоплення FPV-дронів на близькій дистанції.

В Україні розробили систему Chipa – мережеву гармату для перехоплення FPV-дронів

Про це повідомляє Defence-Blog. Розробники пояснюють, що система створена для ситуацій, коли безпілотник уже наближається до цілі і часу на застосування інших засобів оборони практично не залишається.

Як працює система Chipa

Головний принцип роботи пристрою – механічне перехоплення безпілотника.

Установка запускає спеціальну сітку розміром приблизно 3×3 метри, яка розкривається в повітрі. Коли вона досягає дрона, сітка заплутує його пропелери.

У результаті безпілотник втрачає підйомну силу і падає, не встигаючи завдати удару.

За словами інженерів, ефективна дистанція перехоплення становить до 25 метрів. На такій відстані оператор може швидко навести установку і здійснити запуск.

Швидке застосування на полі бою

У BlueBird Tech зазначають, що система розрахована на максимально швидке використання в бойових умовах.

Щоб здійснити запуск, оператору потрібно:

витягнути запобіжну шпильку

навести пристрій на ціль

натиснути на спуск

Увесь процес займає лише кілька секунд, що критично важливо, коли дрон уже перебуває в полі зору і швидко наближається.

Переваги нової технології

На відміну від вогнепальної зброї або систем радіоелектронної боротьби, Chipa працює повністю механічно.

Це означає, що установка:

не використовує радіосигнали

не створює радіоперешкод

не розкриває позицію оператора електронним випромінюванням

Крім того, розробники наголошують, що перехоплення за допомогою сітки зменшує ризик небезпечного розльоту уламків.

Під час ураження дрона стрілецькою зброєю можливий розліт фрагментів або детонація боєприпасу. Захоплення безпілотника мережею дозволяє знешкодити його більш контрольованим способом.

“Остання лінія оборони” від дронів

У компанії називають систему Chipa інструментом “останньої лінії захисту”.

Вона призначена для ситуацій, коли FPV-дрон уже подолав інші засоби оборони і наближається до військових, техніки або оборонних позицій.

Розробники наголошують, що пристрій не замінює інші системи протидії дронам, а працює разом із ними.

“У ситуації, коли FPV-дрони стали одним із ключових засобів атаки, рішення для перехоплення на близькій відстані стають критично важливими”, – зазначили інженери BlueBird Tech.

У компанії додали, що продовжують працювати над новими технологіями для захисту життя українських військових.

Чому FPV-дрони стали однією з головних загроз

FPV-дрони сьогодні вважаються одним із найпоширеніших засобів атаки у війні між Україною та Росією.

Спочатку ці безпілотники створювалися для перегонів і аматорських польотів. Однак з початком війни їх почали активно адаптувати для доставки вибухових зарядів.

Низька вартість, висока маневреність і можливість літати на дуже малій висоті роблять такі дрони складними цілями для традиційних систем протиповітряної оборони.

Крім того, вони можуть заходити на ціль із несподіваних напрямків або проникати у вузькі простори.

Саме тому технології ближнього перехоплення, подібні до системи Chipa, стають дедалі важливішими на сучасному полі бою.

Читайте також в "Коментарях", що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розкритикував неготовність західних країн до сучасних викликів війни, зокрема до масованого використання безпілотних технологій. За його словами, з 2022 року Європа та США недооцінювали швидкість розвитку БПЛА та не адаптували свої війська до нових реалій.