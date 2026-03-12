Украинские инженеры создали "сетевую пушку" против FPV-дронов: система Chipa может перехватывать беспилотники за 25 метров

Украинская компания BlueBird Tech разработала новую систему борьбы с ударными беспилотниками малого радиуса действия – сетевую пушку Chipa , предназначенную для перехвата FPV-дронов на близкой дистанции.

Об этом сообщает Defence-Blog . Разработчики объясняют, что система создана для ситуаций, когда беспилотник уже приближается к цели и времени применения других средств обороны практически не остается.

Как работает система Chipa

Главный принцип работы устройства – механический перехват беспилотника.

Установка запускает специальную сетку размером примерно 3×3 метра , раскрывающуюся в воздухе. Когда она достигает дрона, сетка запутывает его пропеллеры.

В результате беспилотник теряет подъемную силу и падает , не успевая нанести удар.

По словам инженеров, эффективная дистанция перехвата составляет до 25 метров . На таком расстоянии оператор может быстро навести установку и произвести запуск.

Быстрое применение на поле боя

В BlueBird Tech отмечают, что система рассчитана на максимально быстрое использование в боевых условиях.

Для выполнения запуска оператору требуется:

вытащить предохранительную шпильку

навести устройство на цель

нажать на спуск

Весь процесс занимает всего несколько секунд , что критически важно, когда дрон уже находится в поле зрения и быстро приближается.

Преимущества новой технологии

В отличие от огнестрельного оружия или систем радиоэлектронной борьбы Chipa работает полностью механически.

Это означает, что установка:

не использует радиосигналы

не создает радиопомех

не раскрывает позицию оператора электронным излучением

Кроме того, разработчики отмечают, что перехват с помощью сетки уменьшает риск опасного разлета отломков .

При поражении дрона стрелковым оружием возможен разлет фрагментов или детонация боеприпаса. Увлечение беспилотника сетью позволяет обезвредить его более контролируемым способом .

"Последняя линия обороны" от дронов

В компании называют систему Chipa инструментом "последней линии защиты" .

Она предназначена для ситуаций, когда FPV-дрон уже преодолел другие средства обороны и приближается к военным, технике или оборонным позициям.

Разработчики отмечают, что устройство не заменяет другие системы противодействия дронам , а работает вместе с ними.

"В ситуации, когда FPV-дроны стали одним из ключевых средств атаки, решения для перехвата на близком расстоянии становятся критически важными", — отметили инженеры BlueBird Tech.

В компании добавили, что продолжают работать над новыми технологиями для защиты жизни украинских военных .

Почему FPV-дроны стали одной из главных угроз

FPV-дроны сегодня считаются одним из самых распространенных средств атаки в войне между Украиной и Россией.

Сначала эти беспилотники создавались для гонки и любительских полетов. Однако с началом войны их начали активно адаптировать для доставки взрывных зарядов .

Низкая стоимость, высокая маневренность и возможность летать на очень малой высоте делают такие дроны сложными целями для традиционных систем противовоздушной обороны .

Кроме того, они могут заходить на цель по неожиданным направлениям или проникать в узкие пространства.

Именно поэтому технологии ближнего перехвата , подобные системе Chipa, становятся все более важными на современном поле боя.

