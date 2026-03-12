Украинские инженеры создали "сетевую пушку" против FPV-дронов: система Chipa может перехватывать беспилотники за 25 метров

Рубрики
Украинская компания BlueBird Tech разработала новую систему борьбы с ударными беспилотниками малого радиуса действия – сетевую пушку Chipa , предназначенную для перехвата FPV-дронов на близкой дистанции.
В Украине разработали систему Chipa – сетевую пушку для перехвата FPV-дронов
Об этом сообщает Defence-Blog . Разработчики объясняют, что система создана для ситуаций, когда беспилотник уже приближается к цели и времени применения других средств обороны практически не остается.
Главный принцип работы устройства – механический перехват беспилотника.
Установка запускает специальную сетку размером примерно 3×3 метра , раскрывающуюся в воздухе. Когда она достигает дрона, сетка запутывает его пропеллеры.
В результате беспилотник теряет подъемную силу и падает , не успевая нанести удар.
По словам инженеров, эффективная дистанция перехвата составляет до 25 метров . На таком расстоянии оператор может быстро навести установку и произвести запуск.
В BlueBird Tech отмечают, что система рассчитана на максимально быстрое использование в боевых условиях.
Для выполнения запуска оператору требуется:
вытащить предохранительную шпильку
навести устройство на цель
нажать на спуск
Весь процесс занимает всего несколько секунд , что критически важно, когда дрон уже находится в поле зрения и быстро приближается.
В отличие от огнестрельного оружия или систем радиоэлектронной борьбы Chipa работает полностью механически.
Это означает, что установка:
не использует радиосигналы
не создает радиопомех
не раскрывает позицию оператора электронным излучением
Кроме того, разработчики отмечают, что перехват с помощью сетки уменьшает риск опасного разлета отломков .
При поражении дрона стрелковым оружием возможен разлет фрагментов или детонация боеприпаса. Увлечение беспилотника сетью позволяет обезвредить его более контролируемым способом .
В компании называют систему Chipa инструментом "последней линии защиты" .
Она предназначена для ситуаций, когда FPV-дрон уже преодолел другие средства обороны и приближается к военным, технике или оборонным позициям.
Разработчики отмечают, что устройство не заменяет другие системы противодействия дронам , а работает вместе с ними.
"В ситуации, когда FPV-дроны стали одним из ключевых средств атаки, решения для перехвата на близком расстоянии становятся критически важными", — отметили инженеры BlueBird Tech.
В компании добавили, что продолжают работать над новыми технологиями для защиты жизни украинских военных .
FPV-дроны сегодня считаются одним из самых распространенных средств атаки в войне между Украиной и Россией.
Сначала эти беспилотники создавались для гонки и любительских полетов. Однако с началом войны их начали активно адаптировать для доставки взрывных зарядов .
Низкая стоимость, высокая маневренность и возможность летать на очень малой высоте делают такие дроны сложными целями для традиционных систем противовоздушной обороны .
Кроме того, они могут заходить на цель по неожиданным направлениям или проникать в узкие пространства.
Именно поэтому технологии ближнего перехвата , подобные системе Chipa, становятся все более важными на современном поле боя.
