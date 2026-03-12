Удар по заводу у Брянську: що тепер буде з російськими ракетами

Поразка російського заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську призупинить виробництво нових "Іскандерів", а також знизить якість ракет та іншої військової техніки, де використовується сучасна електроніка. Таку думку в ефірі каналу "Київ24" висловив Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Ракета Іскандер. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що ракет у росіян поменшає найближчим часом.

За його словами, Україна завдала дуже болючого удару по військово-промисловому комплексу Росії.

"Завод "Кремній Ел" — це електроніка. А електроніка це там, де високі технології, зокрема, і ракетобудування", — зазначив він.

Кузан зазначив, що удар позначиться не лише на ракетах "Іскандер", у росіян виникне й інша проблема. Без цієї електроніки стає важче запакувати західну електроніку та мікрочіпи, які поставляються сірими схемами. А в перспективі та ж ракета "Виріб-30", яка б потенційно могла бути підвішена на Су-30, її перспективи стають уже дуже і дуже примарними.

За його словами, Кремний Ел завжди був пріоритетною метою для українських ударів. Хоча Україна вже 6 чи 7 разів вражала цей завод, але лише дронами.

"Зараз ми побачили комплексне застосування ракетного озброєння. Якщо після попередніх поразок цей завод досить швидко відновлював виробництво, то тепер ми побачили повну руйнацію одного з цехів і ще кілька об'єктів на заводі також були вражені", — додав Кузан.

