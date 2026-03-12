Удар по заводу у Брянську: що тепер буде з російськими ракетами

Рубрики
Кравцев Сергей
Поразка російського заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську призупинить виробництво нових "Іскандерів", а також знизить якість ракет та іншої військової техніки, де використовується сучасна електроніка. Таку думку в ефірі каналу "Київ24" висловив Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва.
Ракета Іскандер. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, що ракет у росіян поменшає найближчим часом.
За його словами, Україна завдала дуже болючого удару по військово-промисловому комплексу Росії.
Кузан зазначив, що удар позначиться не лише на ракетах "Іскандер", у росіян виникне й інша проблема. Без цієї електроніки стає важче запакувати західну електроніку та мікрочіпи, які поставляються сірими схемами. А в перспективі та ж ракета "Виріб-30", яка б потенційно могла бути підвішена на Су-30, її перспективи стають уже дуже і дуже примарними.
За його словами, Кремний Ел завжди був пріоритетною метою для українських ударів. Хоча Україна вже 6 чи 7 разів вражала цей завод, але лише дронами.
