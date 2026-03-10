Росія палає від вибухів: Брянськ шокований

У російському місті Брянськ повідомляють про вибухи та ураження промислового підприємства. За попередніми даними, удару було завдано по заводу "Кремній".
Вибухи в Брянську
За інформацією з відкритих джерел, підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки, яка використовується у військовій техніці Росії.
Зокрема, на заводі виготовляють компоненти для зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцирь-С1, оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, а також для радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та безпілотників.
Попередньо повідомляється, що удар могли завдати ракетами РК-360МЦ "Нептун".
Офіційного підтвердження масштабу пошкоджень або деталей атаки наразі немає.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські Z-пабліки повідомляють про різке зростання активності українських FPV-дронів на напрямку поблизу Мирнограду та Добропілля.
За їхніми словами, українські безпілотники активно атакують транспорт і намагаються зірвати логістику російських військ. У повідомленнях стверджується, що протягом кількох днів російська техніка знищується "у великих кількостях", а переміщення між позиціями стало значно небезпечнішим. Також зазначається, що вночі українські безпілотники здійснюють дистанційне мінування, а вдень контролюють дороги та маршрути пересування. У результаті російські військові скаржаться на серйозні проблеми з логістикою. За їхніми словами, у 15-кілометровій зоні поблизу лінії фронту пересування стало майже неможливим — іноді до власних спостережних пунктів доводиться діставатися пішки кілька днів.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.