Росія палає від вибухів: Брянськ шокований
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія палає від вибухів: Брянськ шокований

У Брянську повідомляють про удар по заводу «Кремній»

10 березня 2026, 18:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російському місті Брянськ повідомляють про вибухи та ураження промислового підприємства. За попередніми даними, удару було завдано по заводу "Кремній".

Вибухи в Брянську

За інформацією з відкритих джерел, підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки, яка використовується у військовій техніці Росії.

Зокрема, на заводі виготовляють компоненти для зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцирь-С1, оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, а також для радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та безпілотників.

Попередньо повідомляється, що удар могли завдати ракетами РК-360МЦ "Нептун".

Офіційного підтвердження масштабу пошкоджень або деталей атаки наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські Z-пабліки повідомляють про різке зростання активності українських FPV-дронів на напрямку поблизу Мирнограду та Добропілля.
За їхніми словами, українські безпілотники активно атакують транспорт і намагаються зірвати логістику російських військ. У повідомленнях стверджується, що протягом кількох днів російська техніка знищується "у великих кількостях", а переміщення між позиціями стало значно небезпечнішим. Також зазначається, що вночі українські безпілотники здійснюють дистанційне мінування, а вдень контролюють дороги та маршрути пересування. У результаті російські військові скаржаться на серйозні проблеми з логістикою. За їхніми словами, у 15-кілометровій зоні поблизу лінії фронту пересування стало майже неможливим — іноді до власних спостережних пунктів доводиться діставатися пішки кілька днів.



Джерело: https://t.me/torontotv/46434
