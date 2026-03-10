Z-пабліки ниють: логістика росіян паралізована

Рубрики
Ткачова Марія
Російські Z-пабліки повідомляють про різке зростання активності українських FPV-дронів на напрямку поблизу Мирнограду та Добропілля.
Логістика росіян на фронті
За їхніми словами, українські безпілотники активно атакують транспорт і намагаються зірвати логістику російських військ.
У повідомленнях стверджується, що протягом кількох днів російська техніка знищується "у великих кількостях", а переміщення між позиціями стало значно небезпечнішим.
Також зазначається, що вночі українські безпілотники здійснюють дистанційне мінування, а вдень контролюють дороги та маршрути пересування.
У результаті російські військові скаржаться на серйозні проблеми з логістикою. За їхніми словами, у 15-кілометровій зоні поблизу лінії фронту пересування стало майже неможливим — іноді до власних спостережних пунктів доводиться діставатися пішки кілька днів.
Крім того, автори повідомлень заявляють про нестачу ефективних засобів радіоелектронної боротьби, які могли б придушувати українські дрони.
Такі скарги з російського боку свідчать про зростання ролі безпілотників на полі бою та активне застосування FPV-дронів українськими підрозділами.