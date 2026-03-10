Z-пабліки ниють: логістика росіян паралізована

Російські Z-пабліки повідомляють про різке зростання активності українських FPV-дронів на напрямку поблизу Мирнограду та Добропілля.

Логістика росіян на фронті

За їхніми словами, українські безпілотники активно атакують транспорт і намагаються зірвати логістику російських військ.

У повідомленнях стверджується, що протягом кількох днів російська техніка знищується "у великих кількостях", а переміщення між позиціями стало значно небезпечнішим.

Також зазначається, що вночі українські безпілотники здійснюють дистанційне мінування, а вдень контролюють дороги та маршрути пересування.

У результаті російські військові скаржаться на серйозні проблеми з логістикою. За їхніми словами, у 15-кілометровій зоні поблизу лінії фронту пересування стало майже неможливим — іноді до власних спостережних пунктів доводиться діставатися пішки кілька днів.

Крім того, автори повідомлень заявляють про нестачу ефективних засобів радіоелектронної боротьби, які могли б придушувати українські дрони.

Такі скарги з російського боку свідчать про зростання ролі безпілотників на полі бою та активне застосування FPV-дронів українськими підрозділами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на фронті значно зростає кількість російських ударних і розвідувальних безпілотників "Молнія". Через це військові все частіше ставлять питання, чому засоби радіоелектронної боротьби не завжди ефективно протидіють цим дронам.

Про це розповів військовий фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш. За його словами, українські засоби радіоелектронної розвідки добре фіксують сам дрон, оскільки під час польоту він передає відеосигнал у ефір. Проте складність полягає в тому, що невідомо, на якій частоті відбувається його управління. Безпілотник лише приймає команди від оператора і не передає сигнал у відповідь, тому визначити канал керування значно важче. Частота управління може знаходитися у широкому діапазоні — приблизно від 150 до 2800 МГц.

