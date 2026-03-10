Z-паблики ноют: логистика россиян парализована

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российские Z-паблики сообщают о резком росте активности украинских FPV-дронов в направлении близ Мирнограда и Доброполья.
Логистика россиян на фронте
По их словам, украинские беспилотники активно атакуют транспорт и пытаются сорвать логистику российских войск.
В сообщениях утверждается, что в течение нескольких дней российская техника уничтожается "в больших количествах", а перемещение между позициями стало значительно более опасным.
Также отмечается, что ночью украинские беспилотники совершают дистанционное минирование, а днем контролируют дороги и маршруты передвижения.
В результате российские военные жалуются на серьезные проблемы с логистикой. По их словам, в 15-километровой зоне у линии фронта передвижение стало почти невозможным — иногда до собственных наблюдательных пунктов приходится добираться пешком несколько дней.
Кроме того, авторы сообщений заявляют о нехватке эффективных средств радиоэлектронной борьбы, которые могли бы подавлять украинские дроны.
Такие жалобы с российской стороны свидетельствуют о росте роли беспилотников на поле боя и активном применении FPV-дронов украинскими подразделениями.