Z-паблики ноют: логистика россиян парализована

Российские Z-паблики сообщают о резком росте активности украинских FPV-дронов в направлении близ Мирнограда и Доброполья.

Логистика россиян на фронте

По их словам, украинские беспилотники активно атакуют транспорт и пытаются сорвать логистику российских войск.

В сообщениях утверждается, что в течение нескольких дней российская техника уничтожается "в больших количествах", а перемещение между позициями стало значительно более опасным.

Также отмечается, что ночью украинские беспилотники совершают дистанционное минирование, а днем контролируют дороги и маршруты передвижения.

В результате российские военные жалуются на серьезные проблемы с логистикой. По их словам, в 15-километровой зоне у линии фронта передвижение стало почти невозможным — иногда до собственных наблюдательных пунктов приходится добираться пешком несколько дней.

Кроме того, авторы сообщений заявляют о нехватке эффективных средств радиоэлектронной борьбы, которые могли бы подавлять украинские дроны.

Такие жалобы с российской стороны свидетельствуют о росте роли беспилотников на поле боя и активном применении FPV-дронов украинскими подразделениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте значительно растет количество российских ударных и разведывательных беспилотников "Молния". Поэтому военные все чаще задают вопрос, почему средства радиоэлектронной борьбы не всегда эффективно противодействуют этим дронам.

Об этом рассказал военный специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш. По его словам, украинские средства радиоэлектронной разведки хорошо фиксируют сам дрон, поскольку во время полета он передает видеосигнал в эфир. Однако сложность состоит в том, что неизвестно, на какой частоте происходит его управление. Беспилотник только принимает команды от оператора и не передает ответный сигнал, поэтому определить канал управления значительно труднее. Частота управления может находиться в широком диапазоне – примерно от 150 до 2800 МГц.

