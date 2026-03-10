Россия пылает от взрывов: Брянск шокирован

В российском городе Брянск сообщают о взрывах и поражениях промышленного предприятия. По предварительным данным, удар был нанесен по заводу "Кремний".
Взрывы в Брянске
По информации из открытых источников, предприятие специализируется на производстве микроэлектроники, используемой в военной технике России.
В частности, на заводе производятся компоненты для зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 , оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер , а также для радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников.
Предварительно сообщается, что удар могли нанести ракетами РК-360МЦ "Нептун" .
Официального подтверждения масштаба повреждений или деталей атаки пока нет.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские Z-паблики сообщают о резком росте активности украинских FPV-дронов на направлении вблизи Мирнограда и Доброполья.
По их словам, украинские беспилотники активно атакуют транспорт и пытаются сорвать логистику российских войск. В сообщениях утверждается, что в течение нескольких дней российская техника уничтожается "в больших количествах", а перемещение между позициями стало значительно более опасным. Также отмечается, что ночью украинские беспилотники совершают дистанционное минирование, а днем контролируют дороги и маршруты передвижения. В результате российские военные жалуются на серьезные проблемы с логистикой. По их словам, в 15-километровой зоне у линии фронта передвижение стало почти невозможным — иногда до собственных наблюдательных пунктов приходится добираться пешком несколько дней.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.