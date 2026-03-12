Удар по заводу в Брянске: что теперь будет с российскими ракетами

Поражение российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске приостановит производство новых "Искандеров", а также снизит качество ракет и другой военной техники, где используется современная электроника. Такое мнение в эфире канала "Киев24" высказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ракета Искандер. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что ракет у россиян станет меньше в ближайшее время.

По его словам, Украина нанесла очень болезненный удар по военно-промышленному комплексу России.

"Завод "Кремний Эл" — это электроника. А электроника, это там, где высокие технологии, в частности, и ракетостроение", — отметил он.

Кузан отметил, что удар скажется не только на ракетах "Искандер", у россиян возникнет и другая проблема. Без этой электроники становится труднее упаковать западную электронику и микрочипы, которые поставляются серыми схемами. А в перспективе та же ракета "Изделие-30", которая потенциально могла бы быть подвешена на Су-30, ее перспективы становятся уже очень и очень призрачными.

По его словам, "Кремний Эл" всегда был приоритетной целью для украинских ударов. Хотя Украина уже 6 или 7 раз поражала этот завод, но только дронами.

"Сейчас мы увидели комплексное применение ракетного вооружения. Если после предыдущих поражений этот завод достаточно быстро восстанавливал производство, то теперь мы увидели полное разрушение одного из цехов и еще несколько объектов на заводе были также поражены", — добавил Кузан.

