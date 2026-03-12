Удар по заводу в Брянске: что теперь будет с российскими ракетами

Рубрики
Поражение российского завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске приостановит производство новых "Искандеров", а также снизит качество ракет и другой военной техники, где используется современная электроника. Такое мнение в эфире канала "Киев24" высказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Ракета Искандер. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что ракет у россиян станет меньше в ближайшее время.
По его словам, Украина нанесла очень болезненный удар по военно-промышленному комплексу России.
Кузан отметил, что удар скажется не только на ракетах "Искандер", у россиян возникнет и другая проблема. Без этой электроники становится труднее упаковать западную электронику и микрочипы, которые поставляются серыми схемами. А в перспективе та же ракета "Изделие-30", которая потенциально могла бы быть подвешена на Су-30, ее перспективы становятся уже очень и очень призрачными.
По его словам, "Кремний Эл" всегда был приоритетной целью для украинских ударов. Хотя Украина уже 6 или 7 раз поражала этот завод, но только дронами.
