logo

BTC/USD

69799

ETH/USD

2039.38

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СБУ проводит обыски во Львовском горсовете: следователи проверяют расходы по восстановлению после ракетных ударов
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ проводит обыски во Львовском горсовете: следователи проверяют расходы по восстановлению после ракетных ударов

Следственные действия могут относиться к работам, выполненным после ракетных атак на город. По предварительной информации, правоохранители проверяют использование бюджетных средств.

12 марта 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во Львовском городском совете утром 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновников.

СБУ проводит обыски во Львовском горсовете: следователи проверяют расходы по восстановлению после ракетных ударов

В мэрии Львова проходят обыски СБУ – проверяют использование средств на восстановление

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .

По его словам, следственные действия предварительно связаны с работами, выполненными после ракетной атаки , а также с использованием бюджетных средств на восстановление.

"Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление", – сообщил Зинкевич.

Он также отметил, что городской голова Львова Андрей Садовый находится за рубежом в рабочей поездке .

Другие детали относительно обысков или официальных комментариев правоохранительных органов на данный момент не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что украинский оборонный сектор резко нарастил выпуск дронов-перехватчиков. По словам представителей отрасли, их производят гораздо больше, чем сейчас нужно военным.

Также читайте в "Комментариях", что ночью 12 марта Россия снова совершила атаку на Черниговщину, повлекшие трагические последствия для мирного населения. В Минской общине от удара вражеского дрона погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения. Событие произошло после часа ночи, когда оккупанты цинично атаковали жилой сектор общины, повредив два дома. К сожалению, трагедия произошла в собственном доме девочки, что подчеркивает опасность для гражданских даже в собственных домах.

Также ранее наше издание сообщало , что поражение российского завода микроэлектроники "Кремный Эл" в Брянске приостановит производство новых "Искандеров", а также снизит качество ракет и другой военной техники, где используется современная электроника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости