СБУ проводит обыски во Львовском горсовете: следователи проверяют расходы по восстановлению после ракетных ударов

Во Львовском городском совете утром 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновников.

В мэрии Львова проходят обыски СБУ – проверяют использование средств на восстановление

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .

По его словам, следственные действия предварительно связаны с работами, выполненными после ракетной атаки , а также с использованием бюджетных средств на восстановление.

"Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление", – сообщил Зинкевич.

Он также отметил, что городской голова Львова Андрей Садовый находится за рубежом в рабочей поездке .

Другие детали относительно обысков или официальных комментариев правоохранительных органов на данный момент не обнародованы.

