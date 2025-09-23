Санкції Заходу не указ: яке судно КНР таємно заходило до окупованого Криму

Китайське вантажне судно під панамським прапором "Хен Ян 9", що належить компанії Guangxi Changhai, неодноразово заходило до порту Севастополь в окупованому Криму. Використання цього порту заборонено західними санкціями з 2014 року після анексії півострова Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Financial Times.

Судно "Хен Ян 9". Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що за останні кілька місяців судно було зафіксовано в порту щонайменше тричі, зокрема у червні, серпні та вересні 2025 року.

Аналітики FT перевірили останній рейс судна за допомогою супутникових знімків, радіолокаційних даних та транспондерів.

З'ясувалося, що судно фальсифікувало свої треки, повідомляючи про хибне місцезнаходження. Аналіз Lloyd's List підтвердив ці маніпуляції.

