Санкции Запада не указ: какое судно КНР тайно заходило в оккупированный Крым

Китайское грузовое судно под панамским флагом "Хен Ян 9", принадлежащее компании Guangxi Changhai, неоднократно заходило в порт Севастополь в оккупированном Крыму. Использование этого порта запрещено западными санкциями с 2014 года после аннексии полуострова Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Судно "Хен Ян 9". Фото: из открытых источников

В материале говорится, что за последние несколько месяцев судно было зафиксировано в порту по меньшей мере трижды, в частности в июне, августе и сентябре 2025 года.

Аналитики FT проверили последний рейс судна с помощью спутниковых снимков, радиолокационных данных и транспондеров.

Выяснилось, что судно фальсифицировало свои треки, сообщая о ложном местонахождении. Анализ Lloyd's List подтвердил эти манипуляции.

