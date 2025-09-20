Чем завершился разговор Трампа и Си: поможет ли Китай завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация упорно работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец. Трамп убежден, что Китай также присоединится к процессу урегулирования. Когда Трамп публично пригласил Си помочь с урегулированием войны в Украине, может ли в конце концов стартовать реальный переговорный процесс по Украине? Изменит ли Пекин свою позицию, отказавшись от молчаливого поддержания войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В Китае прекрасно понимают намерения Трампа

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что разговоры о том, что Китай может повлиять на Россию, побудив ее к завершению войны, идут уже достаточно давно. Для этого есть конкретные предпосылки. Потому что все прекрасно понимают, что от помощи Китая зависит способность России продолжать войну.

"Именно благодаря Китаю многокомплектующее российское оружие агрессору до сих пор удается производить. Если бы в Китае было принято политическое решение о том, что эту войну нужно завершать, Путин начал бы реальные мирные переговоры, но ничего такого не происходит. И пока нет никаких признаков, что Китай каким-то образом хочет приобщиться к прекращению войны. Очевидно, что Китай и дальше планирует использовать эту войну в своих интересах. К тому же, чем дольше Россия продолжает эту войну, тем больше она становится зависимой от Китая", – отметил эксперт.

Петр Олещук говорит, что в Китае прекрасно понимают намерения Трампа отвернуть Россию от КНР и, напротив, развернуть ее в сторону США. Также Пекин понимает, что в случае завершения войны у США будет гораздо больше возможностей достичь этой цели, ведь влияние Китая на Россию уменьшится.

"Завершение войны приведет к снятию хотя бы части санкций и других ограничений с России. Для россиян откроются внешние рынки. Китай понимает, что завершение войны в Украине сразу может подорвать позиции Пекина в России. Все же действия Трампа по переговорам сводятся к тому, что он выдает желаемое за действительное, говорит, что все идет хорошо, рассказывает об успешных переговорах и многих результатах, но противоречия между США и Китаем выходят далеко за пределы российско-украинской войны и касаются многих моментов. Поэтому считать, что все это может быть быстро урегулировано преждевременно", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Вскоре можем услышать о плане Б

Политический эксперт Сергей Таран считает, что чем критичнее Трамп высказывается относительно Путина, тем более мягким он становится в Си. Это уже заметно.

"Похоже, что прямые переговоры между Трампом и Си о завершении российско-украинской войны могут стать "планом Б" для Трампа, если его намерения завершить войну в формате трехсторонней встречи США-Украина-Россия завершатся ничем. Ориентировочное начало "плана Б" – начало следующего года", – отметил Сергей Таран.

Он объясняет, об этом по сути и сообщил Трамп по итогам своего разговора с Си Цзиньпином, когда сказал, что улетит в Китай в начале следующего года.

"Сегодня Трамп говорит из Си только о тарифах и Тиктоке. Однако, разочаровавшись в возможности договориться с Россией, он будет говорить со "старшим" Путина – китайским лидером, который на сегодняшний день, как оказалось, единственный, кто имеет механизмы всерьез нажать на кремль", – отметил политолог.

Сергей Таран подытоживает, конечно, что Китай, если и будет это делать, то не просто так. Трампу придется предлагать Си что-нибудь масштабное. Прежде всего – отказаться от своего главного тезиса во внешней политике – что сдерживание Китая должно стать главной целью США.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин решил усилить удары по Украине: при чем здесь Трамп.



