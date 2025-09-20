Чем завершился разговор Трампа и Си: поможет ли Китай завершить войну в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация упорно работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец. Трамп убежден, что Китай также присоединится к процессу урегулирования. Когда Трамп публично пригласил Си помочь с урегулированием войны в Украине, может ли в конце концов стартовать реальный переговорный процесс по Украине? Изменит ли Пекин свою позицию, отказавшись от молчаливого поддержания войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что разговоры о том, что Китай может повлиять на Россию, побудив ее к завершению войны, идут уже достаточно давно. Для этого есть конкретные предпосылки. Потому что все прекрасно понимают, что от помощи Китая зависит способность России продолжать войну.
Петр Олещук говорит, что в Китае прекрасно понимают намерения Трампа отвернуть Россию от КНР и, напротив, развернуть ее в сторону США. Также Пекин понимает, что в случае завершения войны у США будет гораздо больше возможностей достичь этой цели, ведь влияние Китая на Россию уменьшится.
Политический эксперт Сергей Таран считает, что чем критичнее Трамп высказывается относительно Путина, тем более мягким он становится в Си. Это уже заметно.
Он объясняет, об этом по сути и сообщил Трамп по итогам своего разговора с Си Цзиньпином, когда сказал, что улетит в Китай в начале следующего года.
Сергей Таран подытоживает, конечно, что Китай, если и будет это делать, то не просто так. Трампу придется предлагать Си что-нибудь масштабное. Прежде всего – отказаться от своего главного тезиса во внешней политике – что сдерживание Китая должно стать главной целью США.
