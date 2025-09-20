Чим завершилася розмова Трампа і Сі: чи допоможе тепер Китай завершити війну в Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування на взаємодію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй кінець. Трамп висловив переконання, що Китай також приєднається до процесу врегулювання. Коли Трамп публічно запросив Сі допомогти з врегулюванням війни в Україні чи може врешті решт стартувати реальний переговорний процес по Україні? Чи змінить Пекін свою позицію, відмовившись від мовчазного підтримування війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук зазначив, що розмови про те, що Китай може вплинути на Росію, спонукавши ту до завершення війни, йдуть вже досить давно. На це об'єктивні причини. Тому що всі прекрасно розуміють що від допомоги Китаю залежить спроможність Росії продовжувати війну.
Петро Олещук говорить, що у Китаї прекрасно розуміють наміри Трампа відвернути Росію від КНР і, навпаки, привернути її в сторону США. Так само Пекін розуміє, що у разі завершення війни у США буде набагато більше можливостей досягти цієї цілі, адже вплив Китаю на Росію зменшиться.
Політичний експерт Сергій Таран вважає, що чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі. Це вже помітно.
Він пояснює, про це, по суті, і повідомив Трамп за підсумками своєї розмови з Сі Цзіньпіном, коли сказав, що полетить у Китай на початку наступного року.
Сергій Таран підсумовує, звісно, що Китай, якщо і буде це робити, то не просто так. Трампу доведеться пропонувати Сі щось масштабне. А насамперед – відмовитися від своєю головної тези у зовнішній політиці – що стримування Китаю мають стати головною ціллю США.
