Чим завершилася розмова Трампа і Сі: чи допоможе тепер Китай завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування на взаємодію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй кінець. Трамп висловив переконання, що Китай також приєднається до процесу врегулювання. Коли Трамп публічно запросив Сі допомогти з врегулюванням війни в Україні чи може врешті решт стартувати реальний переговорний процес по Україні? Чи змінить Пекін свою позицію, відмовившись від мовчазного підтримування війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

У Китаї прекрасно розуміють наміри Трампа

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук зазначив, що розмови про те, що Китай може вплинути на Росію, спонукавши ту до завершення війни, йдуть вже досить давно. На це об'єктивні причини. Тому що всі прекрасно розуміють що від допомоги Китаю залежить спроможність Росії продовжувати війну.

"Саме завдяки Китаю багатокомплектуючу російську зброю агресору досі вдається виготовляти. Якби в Китаї було прийнято політичне рішення про те, що цю війну треба завершувати, то Путін би почав реальні мирні переговори, але нічого такого не відбувається. І поки що немає жодних ознак, що Китай якимось чином хоче долучитися до припинення війни. Очевидно, що Китай і надалі планує використовувати цю війну у своїх інтересах. До того ж, чим довше Росія продовжує цю війну, тим більше вона стає залежною від Китаю", – зазначив експерт.

Петро Олещук говорить, що у Китаї прекрасно розуміють наміри Трампа відвернути Росію від КНР і, навпаки, привернути її в сторону США. Так само Пекін розуміє, що у разі завершення війни у США буде набагато більше можливостей досягти цієї цілі, адже вплив Китаю на Росію зменшиться.

"Завершення війни призведе до зняття хоча б частини санкцій, інших обмежень з Росії. Для росіян відкриються зовнішні ринки. Китай розуміє, що завершення війни в Україні відразу може підірвати позиції Пекіна у самій Росії. Всі ж дії Трампа щодо переговорів зводяться до того, що він видає бажане за дійсне, говорить що все йде добре, розповідає про успішні переговори і багато результатів, але суперечності між США і Китаєм виходять далеко за межі російсько-української війни і стосуються багатьох моментів. Тому вважати, що все це швидко може бути врегульовано передчасно – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Невдовзі можемо почути про "план Б"

Політичний експерт Сергій Таран вважає, що чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі. Це вже помітно.

"Схоже, що прямі перемовини між Трампом і Сі про завершення російсько-української війни – можуть стати "планом Б" для Трампа, якщо його наміри завершити війну у форматі тристоронньої зустрічі США-Україна-Росія завершаться нічим. Орієнтовний початок "плану Б" – початок наступного року", – зазначив Сергій Таран.

Він пояснює, про це, по суті, і повідомив Трамп за підсумками своєї розмови з Сі Цзіньпіном, коли сказав, що полетить у Китай на початку наступного року.

"Сьогодні Трамп говорить з Сі лише про тарифи і ТікТок. Однак, розчарувавшись у можливості домовитися з Росією він буде говорити зі "старшим" Путіна – китайським лідером, який на сьогодні, як виявилося, єдиний, хто має механізми всерйоз натиснути на кремль", – зазначив політолог.

Сергій Таран підсумовує, звісно, що Китай, якщо і буде це робити, то не просто так. Трампу доведеться пропонувати Сі щось масштабне. А насамперед – відмовитися від своєю головної тези у зовнішній політиці – що стримування Китаю мають стати головною ціллю США.

