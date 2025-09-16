В США заявляют о достижении важного соглашения с Китаем: теперь будет встреча Трампа и Си

Администрация президента США Дональда Трампа и Китай достигли соглашения о сохранении работы TikTok в Штатах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

США и Китай. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что об этом объявили представители администрации президента США, завершив многолетние усилия, которые начались во время первого президентского срока Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнуто рамочное соглашение, и Трамп в пятницу проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы окончательно согласовать сделку.

Это соглашение и разговор являются предпосылкой встречи Трампа и Си, которую обе стороны стремились провести в течение нескольких месяцев, заявили американские чиновники в понедельник после объявления рамочного плана.

"Президент Трамп сыграл в этом важную роль, мы разговаривали с ним вчера вечером, получили от него конкретные указания, которыми поделились с нашими китайскими коллегами", – отметил Бессент.

Отмечается, что на этой неделе китайские и американские дипломаты встретились в Испании, чтобы обсудить вопросы торговли и другие вопросы. Бессент, который возглавляет последний раунд торговых переговоров с Китаем от имени Соединенных Штатов, заявил, что TikTok является одной из тем, которые, вероятно, будут обсуждаться.

Ли Ченган, главный торговый переговорщик Китая и заместитель министра торговли, заявил, что обе стороны провели "откровенные и глубокие обмены" и достигли "базового рамочного соглашения" о сохранении работы TikTok в США.

По словам Ли, достигнутая договоренность предусматривает "решение вопросов, связанных с TikTok, путем сотрудничества, уменьшения инвестиционных барьеров и содействия соответствующему экономическому и торговому сотрудничеству".

Также он добавил, что Китай не будет добиваться соглашения за счет своих принципов или корпоративных интересов.

