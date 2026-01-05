Розкрилася інформація про загиблих внаслідок операції США у Венесуелі

В результаті операції США у Венесуелі було знищено 32 офіцери з Куби, повідомив уряд Гавани. Їхні слова передає The Washington Times.

Операція США у Венесуелі. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що кубинські військові та поліцейські виконували місію у Венесуелі на прохання уряду країни. Видання зазначає, що наразі невідомо, у чому полягала місія. Однак Куба вже тривалий час є союзником Венесуели та відправляє до країни своїх військових та поліцейських.

"Ви знаєте, вчора загинуло багато кубинців. З іншого боку було багато загиблих. На нашому боці ніхто не загинув", — цитує видання слова Трампа, які він сказав у неділю.

На тлі цих подій Уряд Куби оголосив дводенну жалобу по загиблих офіцерах.

"Вірні своїм обов'язкам з безпеки та оборони, наші співвітчизники гідно та героїчно виконали свій обов'язок і загинули після запеклого опору у прямому бою проти нападників або внаслідок бомбардувань об'єктів", — йдеться у заяві.

