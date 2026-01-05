logo

Главная Новости Общество события Раскрылась информация о погибших в результате операции США в Венесуэле
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрылась информация о погибших в результате операции США в Венесуэле

The Washington Times пишет о том, что во время операции США в Венесуэле погибли 32 кубинских офицера

5 января 2026, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В результате операции США в Венесуэле было уничтожено 32 офицера из Кубы, сообщило правительство Гаваны. Их слова передает The Washington Times.

Раскрылась информация о погибших в результате операции США в Венесуэле

Операция США в Венесуэле. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что кубинские военные и полицейские выполняли миссию в Венесуэле по просьбе правительства страны. Издание отмечает, что пока неизвестно, в чем заключалась миссия. Однако Куба уже длительное время является союзником Венесуэлы и отправляет в страну своих военных и полицейских.

"Вы знаете, вчера погибло много кубинцев. На другой стороне было много погибших. На нашей стороне никто не погиб", — цитирует издание слова Трампа, которые он сказал в воскресенье.

На фоне этих событий Правительство Кубы объявило двухдневный траур по погибшим офицерам.

"Верные своим обязанностям по безопасности и обороне, наши соотечественники достойно и героически выполнили свой долг и погибли после ожесточенного сопротивления в прямом бою против нападающих или в результате бомбардировок объектов", — говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент Венесуэлы резко сменила тон: к чему призвала США.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удар Соединенных Штатов по Венесуэле и задержание диктатора Николаса Мадуро. Соответствующее заявление глава МИД обнародовал в социальной сети Х.

Сибига подчеркнул, что Украина последовательно отстаивает право народов жить свободно – без диктатуры, угнетения и системных нарушений прав человека.

Также издание "Комментарии" сообщало — молниеносная военная операция США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на демонстрацию американской силы, может неожиданно обернуться стратегической выгодой для России и Китая. Такое мнение высказал международный обозреватель The Telegraph Адриан Бломфельд.



Источник: https://www.washingtontimes.com/news/2026/jan/4/32-cuban-officers-killed-us-operation-venezuela-havana-said/
