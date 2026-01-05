Раскрылась информация о погибших в результате операции США в Венесуэле

Рубрики
Кравцев Сергей
В результате операции США в Венесуэле было уничтожено 32 офицера из Кубы, сообщило правительство Гаваны. Их слова передает The Washington Times.
Операция США в Венесуэле. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что кубинские военные и полицейские выполняли миссию в Венесуэле по просьбе правительства страны. Издание отмечает, что пока неизвестно, в чем заключалась миссия. Однако Куба уже длительное время является союзником Венесуэлы и отправляет в страну своих военных и полицейских.
На фоне этих событий Правительство Кубы объявило двухдневный траур по погибшим офицерам.
Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удар Соединенных Штатов по Венесуэле и задержание диктатора Николаса Мадуро. Соответствующее заявление глава МИД обнародовал в социальной сети Х.
Сибига подчеркнул, что Украина последовательно отстаивает право народов жить свободно – без диктатуры, угнетения и системных нарушений прав человека.
Также издание "Комментарии" сообщало — молниеносная военная операция США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на демонстрацию американской силы, может неожиданно обернуться стратегической выгодой для России и Китая. Такое мнение высказал международный обозреватель The Telegraph Адриан Бломфельд.