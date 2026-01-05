Москва и Пекин радуются: что изменила операция США в Венесуэле

Молниеносная военная операция США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на демонстрацию американской силы, может неожиданно обернуться стратегической выгодой для России и Китая. Такое мнение высказал международный обозреватель The Telegraph Адриан Бломфельд.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Хотя Москва и Пекин фактически потеряли своего ключевого союзника в Латинской Америке, в глобальном измерении они могут получить гораздо больше. Вызывающее вторжение США на территорию суверенного государства повлекло за собой волну резкой критики в мире, прежде всего в странах Латинской Америки. Беспокойство публично выразили и Россия с Китаем – не только по дипломатическим соображениям, но и учитывая собственную безопасность.

По словам Бломфельда, самая легкость, с которой США устранили Мадуро, стала тревожным сигналом для автократов. Подобные события, по мнению обозревателя, могли лично напугать Владимира Путина, по слухам, еще с 2011 года был глубоко поражен гибелью Муаммара Каддафи. Сегодня же у Кремля еще больше оснований для беспокойства, ведь Международный уголовный суд обвинил Путина в военных преступлениях против Украины.

В то же время, аналитик указывает: действия Дональда Трампа можно трактовать как сигнал сосредоточения США на "домашнем" регионе – Латинской Америке, которую он открыто считает зоной американского влияния. Это может ободрить Москву и Пекин действовать активнее по другим направлениям мировой политики.

Несмотря на потеря доступа к венесуэльской нефти, Россия и Китай получают новые возможности для усиления влияния в регионе, где антиамериканские настроения только растут. Москва уже осудила операцию США как "акт вооруженной агрессии" и, вероятно, использует ее для оправдания собственной войны против Украины, заключает Бломфельд.

