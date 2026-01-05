logo

BTC/USD

92577

ETH/USD

3165.35

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Москва и Пекин радуются: что изменила операция США в Венесуэле
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва и Пекин радуются: что изменила операция США в Венесуэле

Молниеносная операция Вашингтона вызвала волну возмущения в мире и открыла новые возможности для России и Китая.

5 января 2026, 07:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Молниеносная военная операция США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на демонстрацию американской силы, может неожиданно обернуться стратегической выгодой для России и Китая. Такое мнение высказал международный обозреватель The Telegraph Адриан Бломфельд.

Москва и Пекин радуются: что изменила операция США в Венесуэле

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Хотя Москва и Пекин фактически потеряли своего ключевого союзника в Латинской Америке, в глобальном измерении они могут получить гораздо больше. Вызывающее вторжение США на территорию суверенного государства повлекло за собой волну резкой критики в мире, прежде всего в странах Латинской Америки. Беспокойство публично выразили и Россия с Китаем – не только по дипломатическим соображениям, но и учитывая собственную безопасность.

По словам Бломфельда, самая легкость, с которой США устранили Мадуро, стала тревожным сигналом для автократов. Подобные события, по мнению обозревателя, могли лично напугать Владимира Путина, по слухам, еще с 2011 года был глубоко поражен гибелью Муаммара Каддафи. Сегодня же у Кремля еще больше оснований для беспокойства, ведь Международный уголовный суд обвинил Путина в военных преступлениях против Украины.

В то же время, аналитик указывает: действия Дональда Трампа можно трактовать как сигнал сосредоточения США на "домашнем" регионе – Латинской Америке, которую он открыто считает зоной американского влияния. Это может ободрить Москву и Пекин действовать активнее по другим направлениям мировой политики.

Несмотря на потеря доступа к венесуэльской нефти, Россия и Китай получают новые возможности для усиления влияния в регионе, где антиамериканские настроения только растут. Москва уже осудила операцию США как "акт вооруженной агрессии" и, вероятно, использует ее для оправдания собственной войны против Украины, заключает Бломфельд.

Читайте на портале "Комментарии" — Москва отреагировала на операцию США в Венесуэле.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/03/venezuela-regime-change-russia-china-impact/

Новости

Все новости