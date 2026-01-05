Москва і Пекін радіють: що змінила операція США у Венесуелі

Блискавична військова операція США із захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, попри демонстрацію американської сили, може несподівано обернутися стратегічною вигодою для Росії та Китаю. Таку думку висловив міжнародний оглядач The Telegraph Адріан Бломфельд.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Хоча Москва і Пекін фактично втратили свого ключового союзника в Латинській Америці, у глобальному вимірі вони можуть отримати значно більше. Зухвале вторгнення США на територію суверенної держави спричинило хвилю різкої критики у світі, насамперед у країнах Латинської Америки. Занепокоєння публічно висловили і Росія з Китаєм – не лише з дипломатичних міркувань, а й з огляду на власну безпеку.

За словами Бломфельда, сама легкість, з якою США усунули Мадуро, стала тривожним сигналом для автократів. Подібні події, на думку оглядача, могли особисто налякати Володимира Путіна, який, за чутками, ще з 2011 року був глибоко вражений загибеллю Муаммара Каддафі. Сьогодні ж у Кремля ще більше підстав для занепокоєння, адже Міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна у воєнних злочинах проти України.

Водночас аналітик вказує: дії Дональда Трампа можна трактувати як сигнал зосередження США на "домашньому" регіоні – Латинській Америці, яку він відкрито вважає зоною американського впливу. Це може підбадьорити Москву й Пекін діяти активніше на інших напрямках світової політики.

Попри втрату доступу до венесуельської нафти, Росія і Китай отримують нові можливості для посилення впливу в регіоні, де антиамериканські настрої лише зростають. Москва вже засудила операцію США як "акт збройної агресії" і, ймовірно, використає її для виправдання власної війни проти України, підсумовує Бломфельд.

