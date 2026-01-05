logo

Вице-президент Венесуэлы резко сменила тон: к чему призвала США

CNN обращает внимание на контраст между призывами к диалогу и недавними обвинениями Вашингтона в силовом вмешательстве

5 января 2026, 07:21
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что пригласила правительство США к сотрудничеству над так называемой "программой сотрудничества". По её словам, инициатива предполагает совместное развитие в рамках международного права и направлена на укрепление длительного мирного сосуществования в регионе. Об этом сообщает CNN.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Фото: из открытых источников

Родригес подчеркнула, что Каракас намерен отдавать приоритет переходу к более сбалансированным и уважительным международным отношениям с Соединёнными Штатами и соседними странами. В прямом обращении к президенту США Дональду Трампу она заявила, что народы региона "заслуживают мира и диалога, а не войны", назвав это послание позицией всей Венесуэлы. Также она отметила, что страна имеет право на мир, суверенитет, развитие и будущее.

При этом CNN отмечает, что последние заявления Родригес заметно отличаются по тону от её предыдущих комментариев, в которых она осуждала "грубое применение силы" со стороны США при устранении диктатора Николаса Мадуро.

Контекстом для новых заявлений стала недавняя публичная перепалка между Вашингтоном и Каракасом. Ранее Дональд Трамп обращался к Родригес, что резко контрастировало с похвалой, высказанной им 3 января — спустя несколько часов после захвата Мадуро. Тогда Трамп заявил на пресс-конференции, что Родригес якобы в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США, которые, по его словам, временно "будут управлять" Венесуэлой.

"Она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой", — заявил Трамп.

Родригес вскоре отвергла эти слова, подчеркнув готовность страны защищать свои природные ресурсы и требуя возвращения Мадуро.

"Мы никогда больше не будем колонией", — заявила она.

В воскресенье же Трамп пригрозил, что Родригес может заплатить "очень высокую цену", если "не сделает то, что нужно".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп бьет по теневому флоту РФ: почему у россиян кислое выражение лица после операции в Венесуэле.




