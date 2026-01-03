Трамп бьет по теневому флоту РФ: почему у россиян кислое выражение лица после операции в Венесуэле

Устранение близкого союзника Москвы, которым был и остается режим Мадуро, это хорошо, а отстранение союзника – от которого зависит мировая цена на нефть – это вообще замечательно. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Взрывы в Венесуэле. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что у Дональда Трампа теперь будут основания снять санкции с венесуэльской нефти и прекратить манипуляции с нефтью теневого флота РФ. Это вписывается в общую стратегию давления на цену на российскую нефть, о которой иногда намекал Трамп.

"Конечно, чтобы реализовать эту стратегию Трампу предстоит предпринять и другие шаги – например, ввести надежный контроль над месторождениями нефти в Венесуэле, но после сегодняшних событий это выглядит уже как сугубо технический вопрос. Ну, и вишенка на торте – это реакция России, которая выразила лишь "глубокую обеспокоенность". Несмотря на стратегическое военное сотрудничество между двумя режимами. Напоминаю, что в конце 2025 г. в России угрожали передать Венесуэле "Орешник" и "Калибр" в ответ на давление США", – отметил Сергей Таран.

По его словам, несмотря на истерики на болотах, Россию выносят еще из одного региона мира. Страшная "инфраструктура НАТО" постоянно приближается к Путину даже там, где до границ России очень далеко.

Читайте на портале "Комментарии" — военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится в США. Как передает портал "Комментарии", об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американский сенатор Майк Ли.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".