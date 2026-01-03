Трамп б’є по тіньовому флоту РФ: чому у росіян кислий вираз обличчя після операції у Венесуелі

Рубрики
Кравцев Сергей
Усунення близького союзника Москви, яким був і залишається режим Мадуро, це добре, а усунення союзника – від якого залежить світова ціна на нафту – це взагалі чудово. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.
Вибухи у Венесуелі. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначив, у Дональда Трампа тепер будуть підстави зняти санкції з венесуельської нафти та припинити маніпуляції з нафтою тіньового флоту РФ. Це вписується у загальну стратегію тиску на ціну на російську нафту, про яку інколи натякав Трамп.
За його словами, попри істерики на болотах Росію виносять ще з одного регіону світу. Страшна "інфраструктура НАТО" невпинно наближаться до Путіна навіть там, де до кордонів Росії дуже далеко.
