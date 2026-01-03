Трамп б’є по тіньовому флоту РФ: чому у росіян кислий вираз обличчя після операції у Венесуелі

Усунення близького союзника Москви, яким був і залишається режим Мадуро, це добре, а усунення союзника – від якого залежить світова ціна на нафту – це взагалі чудово. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Вибухи у Венесуелі. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, у Дональда Трампа тепер будуть підстави зняти санкції з венесуельської нафти та припинити маніпуляції з нафтою тіньового флоту РФ. Це вписується у загальну стратегію тиску на ціну на російську нафту, про яку інколи натякав Трамп.

"Звісно, аби реалізувати цю стратегію Трампу треба буде здійснити і інші кроки – як наприклад запровадити надійний контроль над родовищами нафти у Венесуелі, але після сьогоднішніх подій це виглядає вже як суто технічне питання. Ну, і вишенька на торті – це реакція Росії, яка висловила лише "глибоке занепокоєння". Попри стратегічне військове співробітництво між двома режимами. Нагадую, що наприкінці 2025 року в Росії погрожували передати Венесуелі "Орєшнік" та "Калібр" у відповідь на тиск США", – зазначив Сергій Таран.

За його словами, попри істерики на болотах Росію виносять ще з одного регіону світу. Страшна "інфраструктура НАТО" невпинно наближаться до Путіна навіть там, де до кордонів Росії дуже далеко.

