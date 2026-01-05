Віце-президент Венесуели різко змінила тон: до чого закликала США

Виконувач обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що запросила уряд США до співпраці над так званою "програмою співробітництва". За її словами, ініціатива передбачає спільний розвиток у рамках міжнародного права та спрямована на зміцнення тривалого мирного співіснування у регіоні. Про це повідомляє CNN.

Виконувач обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Фото: із відкритих джерел

Родрігес підкреслила, що Каракас має намір віддавати пріоритет переходу до більш збалансованих та поважних міжнародних відносин зі Сполученими Штатами та сусідніми країнами. У прямому зверненні до президента США Дональда Трампа вона заявила, що народи регіону "заслуговують на мир і діалог, а не на війни", назвавши це послання позицією всієї Венесуели. Також вона наголосила, що країна має право на мир, суверенітет, розвиток та майбутнє.

При цьому CNN зазначає, що останні заяви Родрігес помітно відрізняються за тоном від попередніх коментарів, в яких вона засуджувала "грубе застосування сили" з боку США при усуненні диктатора Ніколаса Мадуро.

Контекстом для нових заяв стала нещодавня публічна суперечка між Вашингтоном та Каракасом. Раніше Дональд Трамп звертався до Родрігеса, що різко контрастувало з похвалою, висловленою ним 3 січня — через кілька годин після захоплення Мадуро. Тоді Трамп заявив на прес-конференції, що Родрігес нібито приватно висловила готовність співпрацювати зі США, які, за його словами, тимчасово "керуватимуть" Венесуелою.

"Вона, по суті, готова робити те, що ми вважаємо за необхідне, щоб знову зробити Венесуелу великою", — заявив Трамп.

Родрігес незабаром відкинула ці слова, наголосивши на готовності країни захищати свої природні ресурси і вимагаючи повернення Мадуро.

"Ми ніколи більше не будемо колонією", — заявила вона.

У неділю Трамп пригрозив, що Родрігес може заплатити "дуже високу ціну", якщо "не зробить те, що потрібно".

