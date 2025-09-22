Росгвардія посилює свої війська в Україні: британська розвідка дізналася про деталі

Росгвардія, підпорядкована російському диктатору Володимиру Путіну, налічує до 400 тисяч осіб. Танкові підрозділи розширюють її можливості. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії у X (колишній Twitter).

Росгвардія. Фото: із відкритих джерел

Росгвардія формує танкові частини в рамках розширення важкого озброєння, повідомив її голова Віктор Золотов, колишній охоронець президента Путіна. Підрозділи безпосередньо підпорядковуються Кремлю та не входять до складу міністерства оборони Росії.

Британські розвідники встановили, що ключовим завданням Росгвардії є забезпечення внутрішньої безпеки для збереження режиму Путіна.

Частини Росгвардії були розгорнуті в Україні, де вони забезпечують безпеку тилу. Деякі підрозділи також беруть участь у бойових діях на передовій, хоча вони погано підготовлені для інтенсивних боїв.

Рішення про формування танкових частин було підписано Путіним у серпні 2023 року після невдалого заколоту ПВК Вагнера у червні того ж року. Незважаючи на заяви Золотова про "відмінне" виконання завдань під час заколоту, немає доказів, що Росгвардія ефективно придушувала загрозу з боку Вагнера.

"Створення танкових підрозділів — це помітна мілітаризація Росгвардії, яка збільшує її здатність протистояти військовим і парамілітарним загрозам. Воно також демонструє довіру Кремля до лояльності сил, що забезпечують охорону режиму", — зазначають у Міноборони Британії.

