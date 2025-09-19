Предателей в РФ станет еще больше: какой проект запускает британская разведка

Рубрики
Кравцев Сергей
Британская разведка MI6 запускает собственный специализированный портал Silent Courier в даркнете для привлечения новых агентов онлайн, в том числе из России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "ВВС".
Спецпортал в даркнете для вербовки шпионов из России. Фото: из открытых источников
В британском Министерстве иностранных дел отметили, что задача платформы – упростить процесс вербовки и усилить национальную безопасность. Потенциальными объектами для вербовки станут агенты в России и других стран мира.
Ожидается, что о запуске будет официально объявлено в речи, которую в пятницу в Стамбуле произнесет действующий руководитель MI6 Ричард Мур.
Накануне пятничного выступления о новом портале, министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что нацбезопасность является первой обязанностью любого правительства и основой Плана изменений премьер-министра.
По ее словам, по мере того как мир меняется и угрозы растут, "мы должны гарантировать, что Великобритания всегда будет на шаг впереди своих противников".
Издание отмечает, что начиная с пятницы, любой сможет воспользоваться порталом и конфиденциально передать в Великобританию чувствительную информацию, связанную с терроризмом или деятельностью вражеских спецслужб. Инструкции по пользованию порталом будут обнародованы на проверенном YouTube-канале MI6.
Пользователям советуют заходить через надежные VPN и использовать устройства, не связанные лично с ними.
Запуск портала происходит по аналогии с подходом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которое в 2023 году публиковало видео в соцсетях, ориентированные на потенциальных российских агентов.
Ранее ЦРУ понесло катастрофические потери своих агентов в Китае. Это произошло после того, как Министерство госбезопасности КНР взломало их каналы в даркнете.
