Британская разведка раскрыла детали: почему, если мир и будет, то ненадолго

Путинский режим не только активно пополняет ряды своей оккупационной армии, но и делает ставку на то, что из подрастающего поколения могут получится хорошо зазомбированные вояки, которые будут видеть в Украине врага. Именно поэтому Кремль активно внедряет в систему образования обучение детей и молодежи управлению дронами. Такие курсы проходят уже более чем в 500 школах и 30 колледжах, где созданы практические центры. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter (X).

Детей на России готовят к войне дронов. Фото: из открытых источников

Британские разведчики установили, что свыше 2,5 тысячи учителей подготовлены для преподавания в этой сфере. Эти меры связаны с планом министра образования Валерия Фалькова, который еще в мае 2024 года заявил о намерении подготовить до 2030 года один миллион специалистов по БПЛА.

В британской разведке напоминают, что Владимир Путин в июне заявил, что в России идет создание отдельного рода войск беспилотных систем в составе вооруженных сил. Это указывает на стратегическое намерение Кремля развивать автономные технологии и интегрировать их в военную доктрину.

По оценке британской разведки, такие шаги демонстрируют дальнейшую милитаризацию российского общества через образование.

Аналитики отмечают, что рост подготовки в сфере БПЛА напрямую связан с войной против Украины. Россия учитывает опыт применения дронов в боевых действиях и намерена значительно увеличить их использование.

В разведке подчеркивают: Москва практически наверняка стремится расширить как масштабы, так и возможности своего дронового арсенала в долгосрочной перспективе. Это усиливает угрозу как для Украины, так и для безопасности всего региона.

