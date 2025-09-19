Зрадників у РФ стане ще більше: який проект запускає британська розвідка

Британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для залучення нових агентів онлайн, у тому числі з Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "ВВС".

Спецпортал у даркнеті для вербування шпигунів з Росії. Фото: із відкритих джерел

У британському Міністерстві закордонних справ зазначили, що завдання платформи – спростити процес вербування та посилити національну безпеку. Потенційними об'єктами для вербування стануть агенти у Росії та інших країнах світу.

Очікується, що про запуск буде офіційно оголошено у промові, яке в п'ятницю в Стамбулі виголосить чинний керівник MI6 Річард Мур.

Напередодні п'ятничного виступу про новий портал міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що нацбезпека є першим обов'язком будь-якого уряду та основою Плану змін прем'єр-міністра.

За її словами, у міру того, як світ змінюється і погрози зростають, "ми повинні гарантувати, що Велика Британія завжди буде на крок попереду своїх супротивників".

"Наші розвідслужби світового рівня перебувають на передовій цій боротьбі, працюючи за лаштунками заради безпеки британців. Тепер ми посилюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових агентів для Великобританії — у Росії та по всьому світу", — зазначила Купер.

Видання зазначає, що починаючи з п'ятниці, будь-хто зможе скористатися порталом та конфіденційно передати до Великобританії чутливу інформацію, пов'язану з тероризмом чи діяльністю ворожих спецслужб. Інструкції щодо користування порталом будуть оприлюднені на перевіреному YouTube-каналі MI6.

Користувачам радять заходити через надійні VPN і використовувати пристрої, які не пов'язані особисто з ними.

Запуск порталу відбувається за аналогією з підходом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, яке 2023 року публікувало відео в соцмережах, орієнтовані на потенційних російських агентів.

Раніше ЦРУ зазнало катастрофічних втрат своїх агентів у Китаї. Це сталося після того, як Міністерство держбезпеки КНР зламало їхні канали у даркнеті.

