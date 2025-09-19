Зрадників у РФ стане ще більше: який проект запускає британська розвідка

Рубрики
Кравцев Сергей
Британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для залучення нових агентів онлайн, у тому числі з Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "ВВС".
Спецпортал у даркнеті для вербування шпигунів з Росії. Фото: із відкритих джерел
У британському Міністерстві закордонних справ зазначили, що завдання платформи – спростити процес вербування та посилити національну безпеку. Потенційними об'єктами для вербування стануть агенти у Росії та інших країнах світу.
Очікується, що про запуск буде офіційно оголошено у промові, яке в п'ятницю в Стамбулі виголосить чинний керівник MI6 Річард Мур.
Напередодні п'ятничного виступу про новий портал міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що нацбезпека є першим обов'язком будь-якого уряду та основою Плану змін прем'єр-міністра.
За її словами, у міру того, як світ змінюється і погрози зростають, "ми повинні гарантувати, що Велика Британія завжди буде на крок попереду своїх супротивників".
Видання зазначає, що починаючи з п'ятниці, будь-хто зможе скористатися порталом та конфіденційно передати до Великобританії чутливу інформацію, пов'язану з тероризмом чи діяльністю ворожих спецслужб. Інструкції щодо користування порталом будуть оприлюднені на перевіреному YouTube-каналі MI6.
Користувачам радять заходити через надійні VPN і використовувати пристрої, які не пов'язані особисто з ними.
Запуск порталу відбувається за аналогією з підходом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, яке 2023 року публікувало відео в соцмережах, орієнтовані на потенційних російських агентів.
Раніше ЦРУ зазнало катастрофічних втрат своїх агентів у Китаї. Це сталося після того, як Міністерство держбезпеки КНР зламало їхні канали у даркнеті.
