Росгвардия, подчиненная напрямую российскому диктатору Владимиру Путину, насчитывает до 400 тысяч человек. Танковые подразделения расширяют ее возможности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в X (бывший Twitter).

Росгвардия. Фото: из открытых источников

Росгвардия формирует танковые части в рамках расширения тяжелого вооружения, сообщил ее глава Виктор Золотов, бывший телохранитель президента Путина. Подразделения напрямую подчиняются Кремлю и не входят в состав министерства обороны России.

Британские разведчики установили, что ключевая задача Росгвардии – обеспечение внутренней безопасности для сохранения режима Путина.

Части Росгвардии были развернуты в Украине, где они обеспечивают безопасность тыла. Некоторые подразделения также участвуют в боевых действиях на передовой, хотя они плохо подготовлены для интенсивных боев.

Решение о формировании танковых частей было подписано Путиным в августе 2023 года после неудачного мятежа ЧВК Вагнера в июне того же года. Несмотря на заявления Золотова о "отличном" выполнении задач во время мятежа, нет доказательств, что Росгвардия эффективно подавляла угрозу со стороны Вагнера.

"Создание танковых подразделений — это заметная милитаризация Росгвардии, увеличивающая ее способность противостоять военным и парамилитарным угрозам. Оно также демонстрирует продолжающееся доверие Кремля к лояльности сил, обеспечивающих охрану режима", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка MI6 запускает собственный специализированный портал Silent Courier в даркнете для привлечения новых агентов онлайн, в том числе из России. Об этом говорится в материале "ВВС".

Также издание "Комментарии" сообщало – какие самолеты впервые в истории уничтожили бойцы ГУР Минобороны.



