Поки Трамп говорив про мир, Сі готував нові правила гри: що означає саміт у КНР для України та світу

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном пройшли у помітно більш напруженій атмосфері, ніж очікувалося. Як пише The New York Times, американський лідер намагався демонструвати примирливий тон і робив ставку на особисту дипломатію, проте Сі дав зрозуміти: Пекін має жорсткі кордони, які Вашингтону краще не перетинати. Головною темою стала ситуація навколо Тайваню. При цьому Білий дім намагався публічно демонструвати, що Вашингтон і Пекін мають спільний погляд щодо низки питань. Зокрема відносно того, що Тегеран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю. А вже у США Трамп взагалі заявив, що не підтримує офіційного проголошення незалежності Тайваню і має намір уникнути прямого конфлікту з Китаєм. Які підсумки саміту Трампа та Сі Цзіньпіна? Що вони означитимуть для світу та, зокрема, України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Найважливіше тепер – куди Вашингтон переносить центр стратегічної уваги

Політичний експерт Олександр Кондратенко зазначив, якщо згадати першу зустріч Трампа і Сі у 2017 році, тоді теж існувало очікування, що особиста дипломатія між лідерами дозволить знизити напругу й сформувати нові правила співіснування між США та Китаєм. Але вже невдовзі стало зрозуміло: структурні інтереси сильніші за персональні контакти. За кілька років світ отримав торговельну війну, технологічне протистояння та прискорення геополітичного розколу. Саме тому нинішній саміт варто оцінювати не через офіційні заяви, а через те, що відбуватиметься після нього.

"Сьогодні ставки значно вищі. Якщо у 2017-му предметом конкуренції була глобальна економіка, то зараз – архітектура безпеки: Тайвань, Іран, логістичні маршрути, критичні технології, енергетика. Показово, що Китай знову максимально жорстко окреслив Тайвань як червону лінію, тоді як США концентрувалися на стабільності ринків та іранському питанні. Це означає, що сторони не усунули суперечності – вони лише намагаються зробити їх керованими", – зазначив експерт.

Олександр Кондратенко говорить, що для України важливими є не підсумкові комюніке саміту, а зміна пріоритетів Вашингтона. У короткостроковій перспективі ризик полягає в тому, що увага США дедалі більше розподілятиметься між Китаєм, Близьким Сходом та внутрішніми економічними викликами. Це може означати повільніші рішення щодо підтримки України або більш прагматичний підхід до неї.

"Водночас найближчі тижні дадуть значно більше відповідей, ніж сам саміт. Показовими будуть не зустрічі перших осіб, а переговори другого рівня – між радниками з нацбезпеки, економічними блоками, дипломатами, представниками оборонних відомств. Саме вони покажуть, чи йдеться про реальну стабілізацію відносин США і Китаю, чи лише про тимчасове зниження напруги. Окремо варто стежити за рішеннями щодо Тайваню, новими американськими санкціями проти китайських компаній, пов’язаних із РФ, а також за контактами по Ірану", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, не менш важливий напрям – реакція Європи. У ЄС дедалі помітніше занепокоєння, що фокус США може зміщуватися від європейської безпеки до азійського регіону. Це один із факторів, чому Європа пришвидшує дискусії про власні оборонні можливості та довгострокову підтримку України. Для Києва це потенційно означає: навіть за збереження американської допомоги роль Європи у війні поступово зростатиме.

"Важливим фактором залишається й енергетика, яка може виявитися впливовішою за багато дипломатичних заяв. Удари по російських НПЗ останні два роки мають не лише військовий, а й стратегічний зміст: підвищення внутрішніх витрат РФ, погіршення логістики, скорочення переробки та поступове виснаження ресурсної бази. Але максимальний ефект виникає лише в комбінації із зовнішнім чинником – нижчими цінами на нафту", – зазначив експерт.

Саме тому, зауважує Олександр Кондратенко, одним із головних маркерів найближчих місяців стане поведінка нафтового ринку. Якщо країни Перської затоки, насамперед Саудівська Аравія чи ОАЕ, підуть шляхом збільшення видобутку або послаблення дисципліни всередині ОПЕК+, це створить додатковий тиск на ціни. Йдеться не обов’язково про вихід з ОПЕК – набагато реалістичніший сценарій, коли квоти формально зберігаються, але фактичний видобуток зростає.

"Для Росії найбільш складним сценарієм була б не окрема санкція і не окремий удар по інфраструктурі, а поєднання факторів: продовження атак на НПЗ, високе військове навантаження на бюджет, зниження нафтових доходів та обережніше ставлення Китаю до співпраці з РФ. Саме такі комбінації історично створюють довгостроковий тиск на ресурсні держави", – зазначив аналітик.

Підсумовуючи Олександр Кондратенко зауважив, головний висновок після саміту Трампа і Сі – не в тому, чи змінилися відносини США і Китаю. Важливіше інше: куди Вашингтон переносить центр стратегічної уваги і як це змінює глобальні фінансові пріоритети, безпековий порядок та економічний баланс сил. Для України саме ці процеси через кілька місяців можуть виявитися важливішими за будь-які публічні заяви після переговорів у Пекіні.

Великого прориву для України цей саміт не дав і дати не міг

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, візит Трампа до Китаю 14-15 травня став першим державним візитом американського президента до Пекіна з 2017 року. Проте він завершився саме так, як і прогнозували реалісти, а саме – без проривів, без сенсацій з рамкою на три роки наперед, яку Сі назвав "конструктивні відносини стратегічної стабільності". Простіше: домовилися домовлятися.

"Українським коментаторам легко зробити з цього сюжет розчарування. Україну в офіційному комюніке згадали одним рядком – "сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, в Україні та на Корейському півострові". Ні деталей, ні дорожньої карти, ні навіть ритуального обіцяння "сприяти". Тим часом росія саме під час саміту, у ніч проти 15 травня, влучила крилатою ракетою Х-101 у дев’ятиповерхівку в Дарницькому районі Києва. Загинули 24 людини, серед них троє підлітків. Зеленський прямо вказав на символіку моменту: ракета, яку проаналізували українські експерти, була виготовлена у другому кварталі цього року – тобто росія продовжує імпортувати компоненти в обхід санкцій, поки великі країни говорять про стабільність", – зазначив політолог.

Він продовжує, все так і все ж висновок, що "Україну злили" – це неправильне прочитання саміту.

"Сі дав Трампу видимі трофеї для внутрішньої аудиторії: 200 літаків Boeing, хоча Трамп хотів 500, тому акції впали на 4%, обіцянку купити сільгосппродукції на 10 мільярдів, інтерес до американської нафти. Трамп натомість приніс те, що Пекіну дійсно потрібне – за повідомленням Reuters, "зелене світло" на продаж AI-чипів Nvidia H200 десятку китайських техногігантів (Alibaba, Tencent, ByteDance) і паузу у $13-мільярдному пакеті озброєнь для Тайваню. Класичний торг: одне віддав те, що йому не дуже болить, інший – те, що стратегічно важливе. Сі публічно попередив, що Тайвань – це лінія, яка може призвести "до колізії або конфлікту". Найжорсткіше формулювання за всі публічні розмови з Трампом", – зазначив експерт.

Проте, зауважує Ігор Петренко, є й головна деталь. Реальна "велика угода" буде підписуватися не в Пекіні. Трамп публічно запросив Сі з дружиною до Білого дому на 24 вересня. Між травневим візитом і вересневим – чотири місяці робочих переговорів. І ось тут починається українська арифметика.

"По-перше, Путіна на цій вечірці не було і не запросили. Останній очний контакт Сі з Путіним відбувся ще у вересні 2025-го. Кремль натякає на "найближчий візит", але дату Сі досі не призначив. Аналітик The Conversation Стефан Вульф формулює прямо: рух США і Китаю до керованих відносин означає, що зусилля Путіна нагадати про свою присутність на світовій сцені провалилися. Понад те, за повідомленнями, пропозицію Путіна забрати іранський високозбагачений уран до росії Трамп нібито відхилив і порадив натомість зосередитися на завершенні війни з Україною. По-друге, рамка візиту Сі у вересні – це фактично дедлайн. До цієї дати в Кремля стискається коридор: або демонструвати на фронті щось, що можна продати як перемогу, або погоджуватися на нові переговорні рамки, де серед співпосередників буде вже й Пекін. Швидше за все, спробують обидва сценарії одночасно. Тому інтенсифікація бойових дій улітку – не страшилка експертів, а базовий сценарій планування. Український Генштаб має виходити саме з цього припущення", – зазначив експерт.

За його словами, є й третій момент – Україна отримала вікно для дипломатії в Пекіні, якого раніше не було. Поки Сі готується їхати у Вашингтон з пакетом домовленостей, китайській стороні вкрай вигідно мати під рукою власну українську карту. Зеленський за останні два роки вибудував раціональну, послідовну лінію в комунікації з Пекіном – без емоційних різких поворотів, які зробили з відносин з Китаєм проблему для багатьох європейських столиць. Зараз момент, коли ця стриманість починає працювати: китайська сторона вже не може робити вигляд, що української війни не існує, бо вересневий саміт її цим питанням накриє. Українська дипломатія має йти в Пекін не з вимогами і не з претензіями, а з конкретною пропозицією про роль КНР у відбудові та її економічних інтересах на українському ринку. Це рівень розмови, який Пекін розуміє.

"Підсумок доволі простий. Великого прориву для України цей саміт не дав і дати не міг. Але він дав щось майже так само цінне: чотиримісячне вікно, в якому Москва втрачає простір для маневру з обох столиць, а Пекін уперше за всю війну входить у фазу, коли йому буде складно і далі робити вигляд осторонь. До 24 вересня можна або встигнути в цю фазу зайти, або стояти осторонь і потім зчитувати чужі домовленості з газет. Перший варіант складніший, але вибір тут – наш", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — це успіх: Трамп похвалився ліквідацією головного терориста.



