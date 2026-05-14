Трамп і Сі виступили проти Ірану: США та Китай зробили гучну заяву після переговорів у Пекіні
Трамп і Сі виступили проти Ірану: США та Китай зробили гучну заяву після переговорів у Пекіні

Вашингтон і Пекін несподівано об’єдналися навколо ядерної загрози Тегерана та майбутнього Ормузької протоки

14 травня 2026, 15:42
Кравцев Сергей

США та Китай за підсумками переговорів у Пекіні зробили жорстку спільну заяву щодо Ірану. Вашингтон і Пекін погодилися, що Тегеран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю. Про це повідомила пресслужба Білого дому після зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Домовленість стала одним із ключових результатів переговорів, які відбулися 14 травня у Великій залі народних зборів у Пекін. Попри напружені відносини між США та Китаєм, сторони продемонстрували спільну позицію щодо недопущення появи ядерної зброї у Іран.

Ще однією важливою темою стала ситуація навколо Ормузької протоки – стратегічного маршруту для світових поставок нафти та газу. Лідери двох держав погодилися, що цей коридор має залишатися відкритим для вільного судноплавства та транспортування енергоносіїв.

Сі Цзіньпін окремо заявив, що Китай виступає проти мілітаризації Ормузької протоки та будь-яких спроб запровадження плати за прохід через неї. Одночасно Пекін висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти, прагнучи скоротити залежність від поставок через Близький Схід.

Візит Трампа до Китаю став першим за останні дев’ять років і вже викликав значний міжнародний резонанс. До американської делегації увійшли Марко Рубіо, Піт Гегсет, Ілон Маск, а також ключові представники економічного блоку США.

Переговори між двома наддержавами можуть стати сигналом про формування нового балансу сил навколо іранської кризи та глобального енергетичного ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін жорстко попередив президента США Дональда Трампа про наслідки можливого втручання Вашингтона у тайванське питання. За даними Associated Press, глава КНР дав зрозуміти: неправильні дії США можуть призвести не лише до кризи, а й відкритого конфлікту між двома найбільшими державами світу.




Джерело: https://x.com/WhiteHouse/status/2054862405306310757/photo/1
