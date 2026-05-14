Трамп и Си выступили против Ирана: США и Китай сделали громкое заявление после переговоров в Пекине
Трамп и Си выступили против Ирана: США и Китай сделали громкое заявление после переговоров в Пекине

Вашингтон и Пекин неожиданно объединились вокруг ядерной угрозы Тегерана и будущего Ормузского пролива

14 мая 2026, 15:42
Кравцев Сергей

США и Китай по итогам переговоров в Пекине сделали жесткое совместное заявление по Ирану. Вашингтон и Пекин согласились, что Тегеран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома после встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Договоренность стала одним из ключевых результатов переговоров, состоявшихся 14 мая в Большом зале народного собрания в Пекин. Несмотря на напряженные отношения между США и Китаем, стороны продемонстрировали общую позицию по недопущению появления ядерного оружия у Иран.

Еще одной важной темой стала ситуация вокруг Ормузского пролива – стратегического маршрута мировых поставок нефти и газа. Лидеры двух государств согласились, что этот коридор должен оставаться открытым для свободного судоходства и транспортировки энергоносителей.

Си Цзиньпин отдельно заявил, что Китай выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток введения платы за проход через нее. В то же время Пекин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, стремясь сократить зависимость от поставок через Ближний Восток.

Визит Трампа в Китай стал первым за последние девять лет и уже вызвал значительный международный резонанс. В американскую делегацию вошли Марк Рубио, Пит Гегсет, Илон Маск, а также ключевые представители экономического блока США.

Переговоры между двумя сверхдержавами могут стать сигналом формирования нового баланса сил вокруг иранского кризиса и глобального энергетического рынка.

Читайте на портале "Комментарии" — во время переговоров в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин жестко предупредил президента США Дональда Трампа о последствиях возможного вмешательства Вашингтона в тайваньский вопрос. По данным Associated Press, глава КНР дал понять: неправильные действия США могут привести не только к кризису, но и к открытому конфликту между двумя крупнейшими государствами мира.




Источник: https://x.com/WhiteHouse/status/2054862405306310757/photo/1
