Головна Новини Суспільство події Сі жорстко обложив Трампа в Пекіні: що стало першою «червоною лінією»
Сі жорстко обложив Трампа в Пекіні: що стало першою «червоною лінією»

Президент США намагався говорити про угоди та партнерство, але лідер Китаю відразу попередив про ризик конфлікту між наддержавами

15 травня 2026, 09:30
Кравцев Сергей

Під час першого дня візиту президента США Дональд Трамп до Китаю переговори з лідером КНР Сі Цзіньпін пройшли у помітно більш напруженій атмосфері, ніж очікувалося. Як пише The New York Times, американський лідер намагався демонструвати примирливий тон і робив ставку на особисту дипломатію, проте Сі з перших хвилин дав зрозуміти: Пекін має жорсткі кордони, які Вашингтону краще не перетинати.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Головною темою стала ситуація навколо Тайваню. Вже на початку зустрічі китайський лідер назвав острів "червоною лінією" і фактично попередив Білий дім, що будь-які спроби втручання США можуть призвести до небезпечної конфронтації між двома державами.

За даними NYT, нинішня поведінка Сі Цзіньпіна свідчить про впевненість Китаю, що значно зросла, на світовій арені. У Пекіні уважно спостерігають за тим, як Сполучені Штати втягуються в нові міжнародні кризи, включаючи напруженість навколо Ірану, і вважають, що позиції Вашингтона вже не виглядають, безумовно, домінуючими.

Трамп, у свою чергу, намагався подати переговори як діалог двох сильних лідерів, здатних подолати протиріччя заради взаємної вигоди. Разом з ним до Китаю прибула делегація великих американських бізнесменів – президент США розраховує домогтися розширення доступу американських компаній до китайського ринку.

Проте китайська сторона продемонструвала зовсім інший підхід. Сі не привіз на переговори представників найбільших корпорацій КНР і наголосив насамперед на політичних і стратегічних питаннях. При цьому в офіційних заявах Вашингтона майже не згадувалися теми Тайваню, обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів або стрімке розширення китайського ядерного потенціалу.

За інформацією видання, справжня перевірка відносин між двома лідерами відбудеться під час закритих переговорів у вузькому форматі. Саме там можуть прозвучати найжорстокіші позиції сторін, які визначать подальший характер американо-китайських відносин.

Джерело: https://www.nytimes.com/2026/05/14/world/asia/trump-xi-jinping-us-china.html
