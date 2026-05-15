Си жестко осадил Трампа в Пекине: что стало первой «красной линией»

Во время первого дня визита президента США Дональд Трамп в Китай переговоры с лидером КНР Си Цзиньпин прошли в заметно более напряженной атмосфере, чем ожидалось. Как пишет The New York Times, американский лидер пытался демонстрировать примирительный тон и делал ставку на личную дипломатию, однако Си с первых минут дал понять: у Пекина есть жесткие границы, которые Вашингтону лучше не пересекать.

Главной темой стала ситуация вокруг Тайваня. Уже в начале встречи китайский лидер назвал остров "красной линией" и фактически предупредил Белый дом, что любые попытки вмешательства США способны привести к опасной конфронтации между двумя державами.

По данным NYT, нынешнее поведение Си Цзиньпина свидетельствует о значительно возросшей уверенности Китая на мировой арене. В Пекине внимательно наблюдают за тем, как Соединенные Штаты втягиваются в новые международные кризисы, включая напряженность вокруг Ирана, и считают, что позиции Вашингтона уже не выглядят безусловно доминирующими.

Трамп, в свою очередь, пытался представить переговоры как диалог двух сильных лидеров, способных преодолеть противоречия ради взаимной выгоды. Вместе с ним в Китай прибыла делегация крупных американских бизнесменов – президент США рассчитывает добиться расширения доступа американских компаний к китайскому рынку.

Однако китайская сторона продемонстрировала совсем другой подход. Си не привез на переговоры представителей крупнейших корпораций КНР и сделал акцент прежде всего на политических и стратегических вопросах. При этом в официальных заявлениях Вашингтона почти не упоминались темы Тайваня, ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов или стремительное расширение китайского ядерного потенциала.

По информации издания, настоящая проверка отношений между двумя лидерами состоится во время закрытых переговоров в узком формате. Именно там могут прозвучать самые жесткие позиции сторон, которые определят дальнейший характер американо-китайских отношений.

