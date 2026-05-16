Пока Трамп говорил о мире, Си готовил новые правила игры: что означает саммит в КНР для Украины и мира

Во время визита президента США Дональда Трампа в Китай переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином прошли в более напряженной атмосфере, чем ожидалось. Как пишет The New York Times, американский лидер пытался демонстрировать примирительный тон и делал ставку на личную дипломатию, однако Си дал понять: у Пекина есть жесткие границы, которые Вашингтону лучше не пересекать. Главной темой стала ситуация вокруг Тайваня. При этом Белый дом пытался публично демонстрировать, что у Вашингтона и Пекина есть общая точка зрения по ряду вопросов. В частности, относительно того, что Тегеран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие. А уже в США Трамп вообще заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и намерен избежать прямого конфликта с Китаем. Каковы итоги саммита Трампа и Си Цзиньпина? Что они будут означать для мира и, в частности, для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Самое важное теперь – куда Вашингтон переносит центр стратегического внимания

Политический эксперт Александр Кондратенко отметил, если вспомнить первую встречу Трампа и Си в 2017 году, тогда тоже было ожидание, что личная дипломатия между лидерами позволит снизить напряжение и сформировать новые правила сосуществования между США и Китаем. Но уже вскоре стало ясно: структурные интересы сильнее персональных контактов. Через несколько лет мир получил торговую войну, технологическое противостояние и ускорение геополитического раскола. Именно поэтому нынешний саммит следует оценивать не из-за официальных заявлений, а из-за того, что будет происходить после него.

"Сегодня ставки значительно выше. Если в 2017 предметом конкуренции была глобальная экономика, то сейчас – архитектура безопасности: Тайвань, Иран, логистические маршруты, критические технологии, энергетика. Примечательно, что Китай снова максимально жестко очертил Тайвань как красную линию, в то время как США сконцентрировались на стабильности рынков и иранском вопросе. Это значит, что стороны не устранили противоречия – они только пытаются сделать их управляемыми", – отметил эксперт.

Александр Кондратенко говорит, что для Украины важны не итоговые коммюнике саммита, а смена приоритетов Вашингтона. В краткосрочной перспективе риск заключается в том, что внимание США все больше будет распределяться между Китаем, Ближним Востоком и внутренними экономическими вызовами. Это может означать более медленные решения о поддержке Украины или более прагматичный подход к ней.

"В то же время ближайшие недели дадут гораздо больше ответов, чем сам саммит. Показательны будут не встречи первых лиц, а переговоры второго уровня – между советниками по нацбезопасности, экономическими блоками, дипломатами, представителями оборонных ведомств. Именно они покажут, речь идет о реальной стабилизации отношений США и Китая или только о временном снижении напряжения. Отдельно следует следить за решениями по Тайваню, новыми американскими санкциями против китайских компаний, связанных с РФ, а также за контактами по Ирану", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, не менее важное направление – реакция Европы. В ЕС все заметнее беспокойство, что фокус США может смещаться от европейской безопасности к азиатскому региону. Это один из факторов, почему Европа ускоряет дискуссии о собственных оборонных возможностях и долгосрочной поддержке Украины. Для Киева это потенциально означает: даже при сохранении американской помощи роль Европы в войне будет постепенно расти.

"Важным фактором остается и энергетика, которая может оказаться влиятельнее многих дипломатических заявлений. Удары по российским НПЗ в последние два года имеют не только военное, но и стратегическое содержание: повышение внутренних расходов РФ, ухудшение логистики, сокращение переработки и постепенное истощение ресурсной базы. Но максимальный эффект возникает только в комбинации с внешним фактором – более низкими ценами на нефть", – отметил эксперт.

Именно поэтому, отмечает Александр Кондратенко, одним из главных маркеров ближайших месяцев станет поведение нефтяного рынка. Если страны Персидского залива, прежде Саудовская Аравия или ОАЭ, пойдут путем увеличения добычи или ослабления дисциплины внутри ОПЕК , это создаст дополнительное давление на цены. Речь идет не обязательно о выходе из ОПЕК – гораздо более реалистичный сценарий, когда квоты формально сохраняются, но фактическая добыча растет.

"Для России наиболее сложным сценарием была бы не отдельная санкция и не отдельный удар по инфраструктуре, а сочетание факторов: продолжение атак на НПЗ, высокая военная нагрузка на бюджет, снижение нефтяных доходов и более осторожное отношение Китая к сотрудничеству с РФ. Именно такие комбинации исторически создают долгосрочное давление на ресурсные государства", – отметил аналитик.

Подытоживая Александр Кондратенко, главный вывод после саммита Трампа и Си – не в том, изменились ли отношения США и Китая. Важнее другое: куда Вашингтон переносит центр стратегического внимания и как это изменяет глобальные финансовые приоритеты, порядок безопасности и экономический баланс сил. Для Украины именно эти процессы через несколько месяцев могут оказаться важнее любых публичных заявлений после переговоров в Пекине.

Большого прорыва для Украины этот саммит не дал и дать не мог

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что визит Трампа в Китай 14-15 мая стал первым государственным визитом американского президента в Пекин с 2017 года. Однако он завершился именно так, как и прогнозировали реалисты, а именно без прорывов, без сенсаций с рамкой на три года вперед, которую Си назвал "конструктивные отношения стратегической стабильности". Проще: договорились договариваться.

"Украинским комментаторам легко сделать из этого сюжет разочарования. Украину в официальном коммюнике упомянули одной строкой – "стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове". Ни деталей, ни дорожной карты, ни даже ритуального обещания "способствовать". Тем временем россия именно во время саммита, в ночь на 15 мая, попала крылатой ракетой Х-101 в девятиэтажку в Дарницком районе Киева. Погибли 24 человека, в том числе трое подростков. Зеленский прямо указал на символику момента: ракета, проанализированная украинскими экспертами, была изготовлена во втором квартале этого года – то есть россия продолжает импортировать компоненты в обход санкций, пока большие страны говорят о стабильности", – отметил политолог.

Он продолжает, все так и все же вывод, что "Украину злили" – это неправильное прочтение саммита.

"Си дал Трампу видимые трофеи для внутренней аудитории: 200 самолетов Boeing, хотя Трамп хотел 500, поэтому акции упали на 4%, обещание купить сельхозпродукцию на 10 миллиардов, интерес к американской нефти. Трамп принес то, что Пекину действительно нужно – по сообщению Reuters, "зеленый свет" на продажу AI-чипов Nvidia H200 десятку китайских техногигантов (Alibaba, Tencent, ByteDance) и паузу в $13-миллиардном пакете вооружений для Тайваня. Классический торг: одно отдал то, что ему не больно, другой – то, что стратегически важно. Си публично предупредил, что Тайвань – это линия, которая может привести к коллизии или конфликту. Самая жесткая формулировка за все публичные разговоры с Трампом", – отметил эксперт.

Однако, отмечает Игорь Петренко, есть и главная деталь. Реальная "большая сделка" будет подписываться не в Пекине. Трамп публично пригласил Си с женой в Белый дом на 24 сентября. Между майским визитом и сентябрьским – четыре месяца рабочих переговоров. И здесь начинается украинская арифметика.

"Во-первых, Путина на этой вечеринке не было и не пригласили. Последний очный контакт Си с Путиным прошел еще в сентябре 2025-го. Кремль намекает на "ближайший визит", но дату Си до сих пор не назначил. Аналитик The Conversation Стефан Вульф формулирует прямо: движение США и Китая к управляемым отношениям означает, что усилия Путина напомнить о своем присутствии на мировой сцене провалились. Более того, по сообщениям, предложение Путина забрать иранский высокообогащенный уран в Россию Трамп якобы отклонил и посоветовал сосредоточиться на завершении войны с Украиной. Во-вторых, рамка визита Си в сентябре – это фактически дедлайн. К этой дате у Кремля сжимается коридор: либо демонстрировать на фронте что-то, что можно продать как победу, либо соглашаться на новые переговорные рамки, где среди сопосредоточников будет уже Пекин. Скорее всего, попробуют оба сценария одновременно. Потому интенсификация боевых действий летом – не страшилка экспертов, а базовый сценарий планирования. Украинский Генштаб должен исходить именно из этого предположения", – отметил эксперт.

По его словам, есть и третий момент – Украина получила окно для дипломатии в Пекине, которого раньше не было. Пока Си готовится ехать в Вашингтон с пакетом договоренностей, китайской стороне очень выгодно иметь под рукой собственную украинскую карту. Зеленский за последние два года выстроил рациональную, последовательную линию в коммуникации с Пекином без эмоциональных резких поворотов, которые сделали из отношений с Китаем проблему для многих европейских столиц. Сейчас момент, когда это воздержание начинает работать: китайская сторона уже не может делать вид, что украинской войны не существует, потому что сентябрьский саммит ее этим вопросом накроет. Украинская дипломатия должна идти в Пекин не с требованиями и не с претензиями, а с конкретным предложением о роли КНР в восстановлении и экономических интересах на украинском рынке. Это уровень разговора, который понимает Пекин.

"Итог достаточно простой. Большого прорыва для Украины этот саммит не дал и дать не мог. Но он дал что-то почти так же ценное: четырехмесячное окно, в котором Москва теряет пространство для маневра из обеих столиц, а Пекин впервые за всю войну входит в фазу, когда ему будет сложно и дальше делать вид в стороне. До 24 сентября можно либо успеть в эту фазу зайти, либо стоять в стороне и потом считывать чужие договоренности из газет. Первый вариант более сложный, но выбор здесь наш", – констатировал эксперт.

