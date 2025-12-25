logo_ukra

Підвищення тарифів на газ: що кажуть у газовій компанії
НОВИНИ

Підвищення тарифів на газ: що кажуть у газовій компанії

Дніпровська філія «Газмережі» спростувала чутки про підвищення вартості доставки газу для населення

25 грудня 2025, 17:30
Тариф на розподіл природного газу для побутових споживачів не змінюється і залишатиметься фіксованим протягом усього воєнного стану, а також ще шість місяців після його завершення. Про це повідомили у Дніпровській філії "Газмережі".

Підвищення тарифів на газ: що кажуть у газовій компанії

Підвищення тарифів на газ: що кажуть у газовій компанії

У компанії пояснили, що можливе коригування тарифів стосується лише непобутових споживачів — для них підвищення заплановане з 1 січня та 1 квітня 2026 року.

У "Газмережах" закликають дніпрян довіряти тільки офіційним джерелам інформації та перевіряти новини на сайті компанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що потрібно знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги. Наступний крок — Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.

Також "Коментарі" повідомляли, що незважаючи на триваючу війну та економічні труднощі Україна входить у 2026 рік з оновленими соціальними стандартами, які закладені в державному бюджеті. Вони охоплюють мінімальну заробітну плату, пенсії, виплати на дітей та інші аспекти. Ці показники відображають спробу влади балансувати між підтримкою вразливих верств населення та обмеженими фінансовими ресурсами.                                                                                                                                                                                                                                                           



