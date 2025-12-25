Тариф на розподіл природного газу для побутових споживачів не змінюється і залишатиметься фіксованим протягом усього воєнного стану, а також ще шість місяців після його завершення. Про це повідомили у Дніпровській філії "Газмережі".

Підвищення тарифів на газ: що кажуть у газовій компанії

У компанії пояснили, що можливе коригування тарифів стосується лише непобутових споживачів — для них підвищення заплановане з 1 січня та 1 квітня 2026 року.

У "Газмережах" закликають дніпрян довіряти тільки офіційним джерелам інформації та перевіряти новини на сайті компанії.

