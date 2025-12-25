Тариф на распределение природного газа для бытовых потребителей не меняется и будет оставаться фиксированным на протяжении всего военного положения, а также шесть месяцев после его завершения. Об этом сообщили в Днепровском филиале "Газсети".

Повышение тарифов на газ: что говорят в газовой компании

В компании объяснили, что возможная корректировка тарифов касается только небытовых потребителей — для них повышение запланировано с 1 января и 1 апреля 2026 года.

В "Газсетях" призывают днепрян доверять только официальным источникам информации и проверять новости на сайте компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительное финансовое давление.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что нужно найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности тех, кто предоставляет услуги, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги. Следующий шаг — Правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение.

Также "Комментарии" сообщали, что, несмотря на продолжающуюся войну и экономические трудности, Украина входит в 2026 год с обновленными социальными стандартами, которые заложены в государственном бюджете. Они включают минимальную заработную плату, пенсии, выплаты на детей и другие аспекты. Эти показатели отражают попытку властей балансировать между поддержкой уязвимых слоев и ограниченными финансовыми ресурсами.