Як зміняться соціальні стандарти та тарифи для населення в Україні у 2026 році

Незважаючи на триваючу війну та економічні труднощі Україна входить у 2026 рік з оновленими соціальними стандартами, які закладені в державному бюджеті. Вони охоплюють мінімальну заробітну плату, пенсії, виплати на дітей та інші аспекти. Ці показники відображають спробу влади балансувати між підтримкою вразливих верств населення та обмеженими фінансовими ресурсами.

Соціальні стандарти в Україні. Фото: коллаж comments.ua

Згідно з законом про державний бюджет на 2026 рік, ухваленим Верховною Радою України, видатки на соціальну сферу зростуть на 47,6 мільярда гривень порівняно з 2025 роком. Загалом вони сягнуть 468,5 мільярда гривень. Однак, попри підвищення, інфляція та девальвація гривні можуть нівелювати реальний приріст купівельної спроможності для багатьох громадян, що робить зміни радше стабілізаційними, ніж революційними.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум у 2026 році

Мінімальна заробітна плата є ключовим індикатором економічної політики держави. З 1 січня 2026 року вона встановлена на рівні 8647 гривень у місячному розмірі, та 52 гривні — у погодинному. Це на 647 гривень більше, ніж у 2025 році, коли мінімалка становила 8000 гривень, або 8,1% зростання.

Показник мінімальної оплати праці впливає не лише на зарплати найменш оплачуваних працівників, він також визначає розрахунок багатьох соціальних виплат, податків та штрафів. За даними закону про державний бюджет, розмір мінімалки розрахований з урахуванням прогнозованої інфляції та економічного зростання. Проте критики зазначають, що він все ще відстає від реальних витрат на життя.

Прожитковий мінімум, який є базою для багатьох виплат, також у 2026 році підвищено на 9,9% порівняно з попереднім роком. Зокрема, на одну особу з розрахунку на місяць він становить 3209 гривень; дітей віком до 6 років — 2817 гривень; дітей від 6 до 18 років — 3512 гривень; для працездатних осіб — 3328 гривні, а для осіб, які втратили працездатність, — 2595 гривень. Ці цифри, за оцінками експертів, дозволяють покрити базові потреби, але не враховують регіональні відмінності в цінах на продукти та комунальні послуги. У цілому, дані стандарти формують основу для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім'ям.

До 31 грудня 2025 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб становив 60%, для осіб з інвалідністю — 100%, а для дітей — 145% відповідного мінімуму. Однак з 1 січня 2026 року система змінюється кардинально. Вводиться базова соціальна допомога, яка замінює державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей у багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, та державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

У новій системі поняття "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" замінюється на "базову величину", яка становить 4500 гривень і не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Відсотки для розрахунку допомоги для сім'ї становитимуть: 100% базової величини для першого члена сім'ї (уповноваженого представника), 70% для кожного наступного члена сім'ї, 100% для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю першої або другої групи.

Пенсійне забезпечення

Пенсійна система у 2026 році отримає значну підтримку з бюджету. Трансферт до Пенсійного фонду України складе 251,3 мільярда гривень. Це на 14,4 мільярда більше, ніж у 2025 році. Така сума дозволить забезпечити виплати для 10,3 мільйона пенсіонерів вчасно та в повному обсязі.

Мінімальна пенсія з 1 січня зросте до 2595 гривень, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Порівняно з 2361 гривнею в попередньому році, зростання помітне. Максимальна пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами, тобто 25 950 гривнями.

Щорічна індексація пенсій запланована з 1 березня. Коефіцієнт зростання визначать у лютому на основі інфляції та зростання зарплат. Для пенсіонерів віком від 65 років з повним стажем мінімальна пенсія прив'язана до 40% мінімальної зарплати, що становитиме близько 3458 гривень.

Згідно діючого законодавства, повний стаж при виході на пенсію складає 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Доплати за понаднормовий стаж зростуть до 25,95 гривні за кожен рік. Особи з інвалідністю отримають мінімальні пенсії на рівні 2595 гривень для 1 групи ( 100%); 2 групи — 2076 гривень (80%), для 3 групи — 1557 гривень (60%). Додатково, для постраждалих від Чорнобильської катастрофи передбачено доплати в розмірі 2595 гривень.

Виплати на дітей та підтримка сімей

Сфера підтримки сімей з дітьми в 2026 році також зазнає суттєвих змін. Акцент робиться на стимулювання народжуваності та на допомогу працюючим батькам.

З 1 січня 2026 року одноразова виплата при народженні дитини зросте з 10 000 до 50 000 гривень або у 5 разів. Підвищення спрямоване на полегшення перших витрат на немовля.

Щомісячна допомога на догляд за дитиною до одного року підвищиться в новому році з 860 гривень до 7000 гривень; для дітей з інвалідністю — до 10 500 гривень.

Є і нововведення: нова програма "єЯсла" передбачає щомісячну виплату 8000 гривень для догляду за дитиною від 1 до 3 років. Виплачувати дану суму будуть за умови, що мати або законний представник дитини вийде на роботу. Для дітей з інвалідністю ця сума сягне 12 000 гривень.

Крім того, з нового навчального року, вводиться одноразова допомога "Пакунок школяра" для учнів перших класів у розмірі 5000 гривень, що допомогти батькам з підготовкою дітей до школи.

Тип виплати Розмір у 2025 році Розмір у 2026 році Одноразова виплата при народженні дитини 10 000 грн 50 000 грн Щомісячна допомога на догляд за дитиною до одного року 860 грн 7000 грн Щомісячна допомога на догляд за дитиною з інвалідністю до одного року Не вказано окремо 10 500 грн Програма "єЯсла" (щомісячна виплата на догляд за дитиною від 1 до 3 років) Нова програма 8000 грн Програма "єЯсла" для дітей з інвалідністю (від 1 до 3 років) Нова програма 12 000 грн Одноразова допомога "Пакунок школяра" для учнів перших класів Нова програма 5000 грн

Загалом на нові заходи підтримки сімей виділено 24,5 мільярда гривень. Соціальні виплати охоплять понад 5 мільйонів українців з бюджетом 133,5 мільярда гривень. Ці ініціативи, за оцінками Міністерства соціальної політики України, мають стимулювати демографічний ріст, але їх ефективність залежатиме від адміністративної реалізації.

Як підкреслив заступник міністра соціальної політики Дмитро Улютін, у бюджету на 2026 рік йдеться про збільшення видатків на соціальну сферу майже на 11%. Це дозволить значно розширити програми допомоги.

Тарифи на комунальні послуги для населення

У сфері українського ЖКГ у 2026 році буде продовжено мораторій на підвищення цін для деяких послуг але з прогнозами поступового зростання до економічно обґрунтованого рівня.

Тариф на електроенергію для населення, зафіксований на рівні 4,32 гривні за кВт⋅год, буде діяти до 30 квітня 2026 року. Існує також пільговий тариф 2,64 гривні кВт⋅год для споживачів, які опалюють своє житло електроенергією та споживають протягом опалювального сезону до 2000 кВт⋅год на місяць. Понад цей ліміт прийдеться платити повну вартість — 4,32 гривні.

Ціна природного газу для побутових споживачів як і раніше становитиме 7,96 гривні за 1 м. куб., і не буде змінюватися до травня 2026 року.

Тарифи на централізоване опалення та гарячу воду не планують підвищувати, оскільки вони зафіксовані мораторієм з серпня 2022 року, хоча помітні регіональні відмінності. Так, у Києві для споживачів "Київтеплоенерго" опалення коштує 1654,41 гривні за Гкал, а споживачі "Полтаватеплоенерго" платять 1248,25 гривні за Гкал. Гаряча вода варіюється від 77,72 гривні за куб. м у Черкасах до 118,66 гривні за куб. м у Полтаві. Холодна вода та водовідведення також мають регіональні тарифи: від 20,43 гривні за куб. метр у Донецькій області до 54,63 гривні у Запорізькій.

Національний банк України прогнозує, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. Це стосується електроенергії, газу, опалення та гарячої води. Можливе щорічне підвищення на електроенергію на 20% протягом 3 років, що може підняти ціну до 5,18 гривні за кВт⋅год. Економіст Олег Пендзин зазначає: "Напевно, ми побачимо влітку 2026 року зростання цін для населення як мінімум на електроенергію. Але все одно буде лишатися різниця між фактичною ціною, ринковою, і ціною державно регульованою".

У звіті Національного банку України за липень 2025 року підкреслюється: "НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів".

Ці прогнози враховують високі потреби у відновленні. Але для холодної води можливі локальні коригування залежно від рішень органів місцевого самоврядування. Зношеність мереж також вимагатиме інвестицій, що вплине на майбутні ціни.

Субсидії та підтримка вразливих груп

Субсидії на житлово-комунальні послуги та паливо в 2026 році охоплять орієнтовно 2,7 мільйона домогосподарств. В бюджеті на ці потреби закладено 42,3 мільярда гривень, що дозволить компенсувати зростання тарифів.

Підтримка осіб з інвалідністю зросте до 9,9 мільярда гривень, що на 3,2 мільярда більше, ніж у 2025 році. Акцент робиться на протезування та реабілітацію.

На оздоровлення дітей та сімейні форми виховання в бюджеті закладено 1,6 мільярда гривень, а субвенція на підтримку внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості складе 1,5 мільярда гривень.