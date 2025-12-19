Как изменятся социальные стандарты и тарифы для населения в Украине в 2026 году

Несмотря на продолжающуюся войну и экономические трудности, Украина входит в 2026 год с обновленными социальными стандартами, которые заложены в государственном бюджете. Они включают минимальную заработную плату, пенсии, выплаты на детей и другие аспекты. Эти показатели отражают попытку властей балансировать между поддержкой уязвимых слоев и ограниченными финансовыми ресурсами.

Социальные стандарты в Украине. Фото: коллаж comments.ua

Согласно закону о государственном бюджете на 2026 год, принятом Верховной Радой Украины, расходы на социальную сферу возрастут на 47,6 миллиарда гривен по сравнению с 2025 годом. В общей сложности они составят 468,5 миллиарда гривен. Однако несмотря на повышение, инфляция и девальвация гривны могут нивелировать реальный прирост покупательной способности для многих граждан, что делает изменения скорее стабилизационными, чем революционными.

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в 2026 году

Минимальная заработная плата является ключевым индикатором экономической политики государства. С 1 января 2026 года она установлена на уровне 8647 гривен в месячном размере и 52 гривны — в почасовом. Это на 647 гривен больше, чем в 2025 году, когда минималка составляла 8000 гривен, или 8,1% роста.

Показатель минимальной оплаты труда влияет не только на зарплаты наименее оплачиваемых работников, он определяет расчет многих социальных выплат, налогов и штрафов. По данным закона о государственном бюджете, размер минималки рассчитан с учетом прогнозируемой инфляции и экономического роста. Однако критики отмечают, что он все еще отстает от реальных трат на жизнь.

Прожиточный минимум, являющийся базой для многих выплат, также в 2026 году повышен на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. В частности, на одного человека в расчете на месяц он составляет 3209 гривен; детей в возрасте до 6 лет – 2817 гривен; детей от 6 до 18 лет – 3512 гривен; для трудоспособных лиц – 3328 гривны, а для лиц, потерявших трудоспособность – 2595 гривен. Эти цифры, по оценкам экспертов, позволяют покрыть базовые потребности, но не учитывают региональные отличия в ценах на продукты и коммунальные услуги. В целом данные стандарты формируют основу для расчета помощи малообеспеченным семьям.

До 31 декабря 2025 г. уровень обеспечения прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 60%, для лиц с инвалидностью — 100%, а для детей — 145% соответствующего минимума. Однако с 1 января 2026 года система меняется кардинально. Вводится базовая социальная помощь, которая заменяет государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, пособие на детей одиноким матерям, пособие на детей в многодетных семьях, временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам, не имеющим права на пенсию.

В новой системе понятие "уровень обеспечения прожиточного минимума" заменяется "базовой величиной", которая составляет 4500 гривен и не ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Размер пособия определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Проценты для расчета пособия для семьи составят: 100% базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя), 70% для каждого следующего члена семьи, 100% для детей младше 18 лет и лиц с инвалидностью первой или второй группы.

Пенсионное обеспечение

Пенсионная система в 2026 году получит значительную поддержку из бюджета. Трансферт в Пенсионный фонд Украины составит 251,3 миллиарда гривен. Это на 14,4 млрд больше, чем в 2025 году. Такая сумма позволит обеспечить выплаты для 10,3 миллионов пенсионеров вовремя и в полном объеме.

Минимальная пенсия с 1 января вырастет до 2595 гривен , что соответствует прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. По сравнению с 2361 гривной в предыдущем году рост заметен. Максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами, то есть 25950 гривнами.

Ежегодная индексация пенсий запланирована с 1 марта. Коэффициент роста определят в феврале на основе инфляции и роста зарплат. Для пенсионеров от 65 лет с полным стажем минимальная пенсия привязана к 40% минимальной зарплаты, что составит около 3458 гривен.

Согласно действующему законодательству, полный стаж при выходе на пенсию склада составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Доплаты за сверхурочный стаж возрастут до 25,95 гривны за каждый год. Лица с инвалидностью получат минимальные пенсии на уровне 2595 гривен для 1 группы (100%); 2 группы – 2076 гривен (80%), для 3 группы – 1557 гривен (60%). Дополнительно для пострадавших от Чернобыльской катастрофы предусмотрена доплата в размере 2595 гривен.

Выплаты на детей и поддержка семей

Сфера поддержки семей с детьми в 2026 году также претерпевает существенные изменения. Акцент делается на стимулирование рождаемости и помощь работающим родителям.

С 1 января 2026 года единовременная выплата при рождении ребенка вырастет с 10 000 до 50 000 гривен или в 5 раз. Повышение направлено на облегчение первых расходов на младенца.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года повысится в новом году с 860 гривен до 7000 гривен; для детей с инвалидностью – до 10 500 гривен.

Есть и нововведение: новая программа "Если" предусматривает ежемесячную выплату 8000 гривен для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. Выплачивать данную сумму будут при условии, что мать или законный представитель ребенка выйдет на работу. Для детей с инвалидностью эта сумма составит 12 000 гривен.

Кроме того, с нового учебного года вводится единовременная помощь "Упаковщик школьника" для учащихся первых классов в размере 5000 гривен, что поможет родителям с подготовкой детей к школе.

Тип выплаты Размер в 2025 году Размер в 2026 году Единовременная выплата при рождении ребенка 10 000 грн 50 000 грн Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года 860 грн 7000 грн Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до одного года Не указано отдельно 10 500 грн Программа "Если" (ежемесячная выплата по уходу за ребенком от 1 до 3 лет) Новая программа 8000 грн Программа "Если" для детей с инвалидностью (от 1 до 3 лет) Новая программа 12 000 грн Одноразовая помощь "Упаковщик школьника" для учащихся первых классов Новая программа 5000 грн

Всего на новые меры поддержки семей выделено 24,5 миллиарда гривен. Социальные выплаты охватят более 5 миллионов украинцев с бюджетом в 133,5 миллиарда гривен. Эти инициативы, по оценкам Министерства социальной политики, должны стимулировать демографический рост, но их эффективность будет зависеть от административной реализации.

Как подчеркнул заместитель министра социальной политики Дмитрий Улютин, у бюджета на 2026 год идет речь об увеличении расходов на социальную сферу почти на 11%. Это позволит значительно расширить программу помощи.

Тарифы на коммунальные услуги для населения

В сфере украинского ЖКХ в 2026 году будет продлен мораторий на повышение цен для некоторых услуг, но с прогнозами постепенного роста до экономически обоснованного уровня.

Тариф на электроэнергию для населения, зафиксированный на уровне 4,32 гривны за кВт · ч , будет действовать до 30 апреля 2026 года. Существует также льготный тариф 2,64 гривны кВт · ч для потребителей, которые отапливают свое жилье электроэнергией и потребляют в течение отопительного сезона до 2000 кВт · ч в месяц. Более этого лимит придется платить полную стоимость – 4,32 гривны.

Цена природного газа для бытовых потребителей по-прежнему составит 7,96 гривны за 1 м. куб., и не будет меняться до мая 2026 года.

Тарифы на централизованное отопление и горячую воду не планируют повышать, поскольку они зафиксированы мораторием с августа 2022 г., хотя заметны региональные отличия. Так, в Киеве для потребителей "Киевтеплоэнерго" отопление стоит 1654,41 гривны за Гкал, а потребители "Полтаватеплоэнерго" платят 1248,25 гривны за Гкал. Горячая вода варьируется от 77,72 гривны за куб . м в Черкассах до 118,66 гривны за куб . в Полтаве. Холодная вода и водоотвод также имеют региональные тарифы: от 20,43 гривны за куб. метр в Донецкой области до 54,63 гривны в Запорожской.

Национальный банк Украины прогнозирует, что с 2026 года начнется постепенное приведение тарифов на экономически обоснованные уровни. Это касается электроэнергии, газа, отопления и горячей воды. Возможно ежегодное повышение на электроэнергию на 20% в течение 3 лет, что может поднять цену до 5,18 гривны за кВт · ч . Экономист Олег Пендзин отмечает : "Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен для населения как минимум на электроэнергию. Но все равно будет оставаться разница между фактической рыночной ценой и ценой государственно регулируемой".

В отчете Национального банка Украины за июль 2025 года подчеркивается: "НБУ предполагает, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, предполагается, что в 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням".

Эти прогнозы учитывают высокие потребности в обновлении. Но для холодной воды возможны локальные корректировки в зависимости от решений органов местного самоуправления. Износ сетей также потребует инвестиций, что повлияет на будущие цены.

Субсидии и поддержка уязвимых групп

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги и топливо в 2026 году охватят ориентировочно 2,7 млн домохозяйств. В бюджете на эти нужды заложено 42,3 миллиарда гривен, что позволит компенсировать рост тарифов.

Поддержка лиц с инвалидностью вырастет до 9,9 млрд грн, что на 3,2 млрд больше, чем в 2025 году. Акцент делается на протезирование и реабилитацию.

На оздоровление детей и семейные формы воспитания в бюджете заложено 1,6 млрд грн, а субвенция в поддержку внутренне перемещенных лиц в сельской местности составит 1,5 млрд грн.