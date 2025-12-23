Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску.

В Уряді заявили, якими мають бути тарифи на воду

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що потрібно знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги.

Наступний крок — Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що незважаючи на триваючу війну та економічні труднощі Україна входить у 2026 рік з оновленими соціальними стандартами, які закладені в державному бюджеті. Вони охоплюють мінімальну заробітну плату, пенсії, виплати на дітей та інші аспекти. Ці показники відображають спробу влади балансувати між підтримкою вразливих верств населення та обмеженими фінансовими ресурсами.

Згідно з законом про державний бюджет на 2026 рік, ухваленим Верховною Радою України, видатки на соціальну сферу зростуть на 47,6 мільярда гривень порівняно з 2025 роком. Загалом вони сягнуть 468,5 мільярда гривень. Однак, попри підвищення, інфляція та девальвація гривні можуть нівелювати реальний приріст купівельної спроможності для багатьох громадян, що робить зміни радше стабілізаційними, ніж революційними.