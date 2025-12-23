Правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительное финансовое давление.

В правительстве заявили, какими должны быть тарифы на воду

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила , что нужно найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности предоставлятелей услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги.

Следующий шаг — Правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, несмотря на продолжающуюся войну и экономические трудности, Украина входит в 2026 год с обновленными социальными стандартами, которые заложены в государственном бюджете. Они включают минимальную заработную плату, пенсии, выплаты на детей и другие аспекты. Эти показатели отражают попытку властей балансировать между поддержкой уязвимых слоев и ограниченными финансовыми ресурсами.

Согласно закону о государственном бюджете на 2026 год, принятом Верховной Радой Украины, расходы на социальную сферу возрастут на 47,6 миллиарда гривен по сравнению с 2025 годом. В общей сложности они составят 468,5 миллиарда гривен. Однако несмотря на повышение, инфляция и девальвация гривны могут нивелировать реальный прирост покупательной способности для многих граждан, что делает изменения скорее стабилизационными, чем революционными.