logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Перші заяви Трампа на форумі в Давосі: що сказав президент США
commentss НОВИНИ Всі новини

Перші заяви Трампа на форумі в Давосі: що сказав президент США

Дональд Трамп виступив на форумі в Давосі, заявивши, що США визначають долю світової економіки.

21 січня 2026, 16:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі після прибуття до Швейцарії, попри технічні проблеми з президентським літаком. Американського лідера зустріли з червоною доріжкою та стоячими оплесками в залі форуму.

Перші заяви Трампа на форумі в Давосі: що сказав президент США

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час промови одразу окреслив жорстку оцінку глобальної ситуації, зосередившись на ролі США у світовій економіці та критиці європейського розвитку. За його словами, за останнє десятиліття Європа "перетворилася на проблемний континент".

"США є економічним двигуном планети, і коли Америка процвітає, процвітає весь світ. Історія показує, що коли Америка занепадає, занепадає весь світ. Коли ми падаємо, ви падаєте разом з нами. Коли ми піднімаємося, ви піднімаєтеся разом з нами", — сказав Трамп.

Американський президент також попередив про системну кризу глобального управління. На його думку, значна частина світу сьогодні "руйнується на очах", однак політичні еліти або не усвідомлюють масштабів проблем, або не здатні на рішучі дії.

"Я не хочу нікого образити", – продовжив Трамп, але додав, що друзі повертаються з різних місць у Європі та кажуть йому, що не впізнають її.

Трамп також згадав "неконтрольовану масову міграцію" та рекордні бюджетні та торговельні дефіцити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що переговори Дональда Трампа і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Давосі зірвалися. Причиною цього стали технічні проблеми з літаком президента США.

Також "Коментарі" писали, що Трампа у Давосі зустрів вогняний протест з двох слів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини