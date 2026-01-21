Первые заявления Трампа на форуме в Давосе: что сказал президент США

Рубрики
Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе по прибытии в Швейцарию, несмотря на технические проблемы с президентским самолетом. Американский лидер был встречен с красной дорожкой и стоячими аплодисментами в зале форума.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время речи сразу наметил жесткую оценку глобальной ситуации, сосредоточившись на роли США в мировой экономике и критике европейского развития. По его словам, за последнее десятилетие Европа "превратилась в проблемный континент".
Американский президент также предупредил о системном кризисе глобального управления. По его мнению, значительная часть мира сегодня "рушится на глазах", однако политические элиты либо не осознают масштабов проблем, либо не способны на решительные действия.
Трамп также упомянул "неконтролируемую массовую миграцию" и рекордные бюджетные и торговые дефициты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе сорвались. Причиной стали технические проблемы с самолетом президента США.
Также "Комментарии" писали, что Трампа в Давосе встретил огненный протест из двух слов.