Первые заявления Трампа на форуме в Давосе: что сказал президент США
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые заявления Трампа на форуме в Давосе: что сказал президент США

Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе, заявив, что США определяют судьбу мировой экономики.

21 января 2026, 16:06
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе по прибытии в Швейцарию, несмотря на технические проблемы с президентским самолетом. Американский лидер был встречен с красной дорожкой и стоячими аплодисментами в зале форума.

Первые заявления Трампа на форуме в Давосе: что сказал президент США

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время речи сразу наметил жесткую оценку глобальной ситуации, сосредоточившись на роли США в мировой экономике и критике европейского развития. По его словам, за последнее десятилетие Европа "превратилась в проблемный континент".

"США является экономическим двигателем планеты, и когда Америка процветает, процветает весь мир. История показывает, что когда Америка приходит в упадок, приходит в упадок весь мир. Когда мы падаем, вы падаете вместе с нами. Когда мы поднимаемся, вы поднимаетесь вместе с нами", — сказал Трамп.

Американский президент также предупредил о системном кризисе глобального управления. По его мнению, значительная часть мира сегодня "рушится на глазах", однако политические элиты либо не осознают масштабов проблем, либо не способны на решительные действия.

"Я не хочу никого обидеть", – продолжил Трамп, но добавил, что друзья возвращаются из разных мест в Европе и говорят ему, что не узнают ее.

Трамп также упомянул "неконтролируемую массовую миграцию" и рекордные бюджетные и торговые дефициты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе сорвались. Причиной стали технические проблемы с самолетом президента США.

Также "Комментарии" писали, что Трампа в Давосе встретил огненный протест из двух слов.



