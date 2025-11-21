Орбан пояснив, чому найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними для України

Після публікації нового мирного плану США події в Україні та навколо України розвиватимуться дуже стрімко і "наступні 2-3 тижні будуть ключовими". Про це повідомляє прес-служба уряду Угорщини, цитуючи заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що публікація мирного плану США запускає важливі процеси, які наприкінці призведуть до організації "мирного саміту" у Будапешті.

"Щось починає відбуватися, мирний саміт у Будапешті наближається", — сказав глава угорського уряду.

Віктор Орбан також вкотре повторив, що потрібно "не допустити вступу Європи до російсько-української війни".

На його думку, план США — "не лише про порятунок життів і щоб більше не спалювати гроші на війну, в якій неможливо перемогти, а й те, щоб Європа залишилася поза війною".

