Орбан объяснил, почему ближайшие 2-3 недели станут решающими для Украины

После публикации нового мирного плана США события в Украине и вокруг Украины будут развиваться весьма стремительно и "следующие 2-3 недели будут ключевыми". Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии, цитируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Венгрии считает, что публикация мирного плана США запускает важные процессы, которые в конце приведут к организации "мирного саммита" в Будапеште.

"Что-то начинает происходить, мирный саммит в Будапеште приближается", — сказал глава венгерского правительства.

Виктор Орбан также в очередной раз повторил, что нужно "не допустить вступления Европы в российско-украинскую войну".

По его мнению, план США — "не только о спасении жизней и чтобы больше не сжигать деньги на войну, в которой невозможно победить, но и то, чтобы Европа осталась вне войны".

