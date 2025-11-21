logo

Орбан объяснил, почему ближайшие 2-3 недели станут решающими для Украины
НОВОСТИ

Орбан объяснил, почему ближайшие 2-3 недели станут решающими для Украины

Орбан считает, что публикация плана США приблизит "мирный саммит" в Будапеште

21 ноября 2025, 15:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После публикации нового мирного плана США события в Украине и вокруг Украины будут развиваться весьма стремительно и "следующие 2-3 недели будут ключевыми". Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии, цитируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Орбан объяснил, почему ближайшие 2-3 недели станут решающими для Украины

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Венгрии считает, что публикация мирного плана США запускает важные процессы, которые в конце приведут к организации "мирного саммита" в Будапеште.

"Что-то начинает происходить, мирный саммит в Будапеште приближается", — сказал глава венгерского правительства.

Виктор Орбан также в очередной раз повторил, что нужно "не допустить вступления Европы в российско-украинскую войну".

По его мнению, план США — "не только о спасении жизней и чтобы больше не сжигать деньги на войну, в которой невозможно победить, но и то, чтобы Европа осталась вне войны".

Источник: https://kormany.hu/hirek/kozeledik-a-budapesti-bekecsucs
