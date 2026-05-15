Обмін "1000 на 1000": в Україні розповіли, кого, у першу чергу, подали на обмін

Кравцев Сергей
Ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000" є тривалість перебування військових в полоні. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел
Сьогодні додому повернулися військові ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Варто зауважити, що окрім солдатів та сержантів додому вдалося повернути більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.
Зазначається, що наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, а найстаршому — 62 роки.
Варто зазначити, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся перший етап великого обміну "1000 на 1000". Додому повернулися вже 205 українських військових.
Він зауважив, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
