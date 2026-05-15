Обмін "1000 на 1000": в Україні розповіли, кого, у першу чергу, подали на обмін

Ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000" є тривалість перебування військових в полоні. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000", — йдеться у заяві.

Сьогодні додому повернулися військові ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Варто зауважити, що окрім солдатів та сержантів додому вдалося повернути більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Зазначається, що наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, а найстаршому — 62 роки.

Варто зазначити, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся перший етап великого обміну "1000 на 1000". Додому повернулися вже 205 українських військових.

"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – зазначив український лідер.

Він зауважив, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

